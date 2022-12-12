От верблюдов до одуванчиков. Ученые создают невероятные "живые" картины из микробов (фото)

Генная инженерия и капелька воображения позволяют исследователям и художникам создавать причудливые "холсты" из микроскопических организмов.

Related video

Впервые конкурс микробиологического искусства Американского общества микробиологии (ASM) прошел в 2015 году. С тех пор сотни ученых из разных уголков мира стремятся создать нечто уникальное, используя в качестве красок разнообразные палитры бактерий, пишет Popular Science.

Любопытно, что бактерии предлагают ученым-художникам чрезвычайно богатую палитру. Например, Serratia marcescens — цветут ярко-вишнево-красным цветом, а Streptomyces coelicolor становится небесно-голубой. Исследователи используют в качестве холста чашку Петри, наполненную желеобразным веществом (агаром), которым так любят питаться ярко окрашенные бактерии. Ученые используют в качестве кисти стерилизованную пламенем проволоку — выводят ей замысловатый невидимый узор на холсте узор, а уже спустя несколько дней на его месте бактерии образуют невероятные рисунки медуз, одуванчиков или верблюдов, которые можно разглядеть невооруженным глазом.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Нынешний год не стал исключением и итоги конкурса уже подведены. Победители нынешнего года изобразили с помощью микробов портреты своих любимых биологов, в том числе Розалинды Франклин и Одо Буйвида.

[ + – ] Картина победителя этого года изображает микробиолога Фанни Гессе Фото: Universidad de Chile

По словам бактериального генетика из New England Biolabs в Ипсвиче (США), который выиграл первый конкурс в 2015 году, Мехмета Беркмена, по сути микробное искусство достаточно просто. Бактерии бывают различных форм и видов, а потому ученые могут использовать красочные оттенки микробов для создания замысловатых чудесных "живых" картин. Беркмен отмечает, что микробное искусство мало чем отличается от обычного рисования, однако несколько нюансов все же присутствует. Из-за того, что "краски" — это по сути живые организмы, местами бывает сложно предугадать, что они будут делать по мере своего роста. Например, соседство красных и белых бактерий может завершиться тем, что последние просто не дадут соседям окрашиваться в красный цвет, и таких нюансов, увы, немало.

Чтобы обойти это препятствие, некоторые ученые используют различные трюки — например, генетически конструируют одни и те же микробы разных цветов. По словам биолога-синтетика из Нью-Йорского университета Langone Health, в данном случае ученые "беззастенчиво занимаются плагиатом того, что уже существует в природе".

[ + – ] Это изображение "Крика" (1893) Эдварда Мунка полностью сделано из дрожжей Фото: Jasmine Temple/Jef Boeke lab

Впрочем, есть и ученые-художники, которые предпочитают придерживаться оригинальных оттенков, которые микробы производят в природе. Однако, по словам Беркмена, по сути в этом жанре искусства не существует определенных правил, однако творцам потребуется хорошо разбираться в том, что они делают.

По словам Беркмана, микробные произведения искусства также могли бы стать отличным инструментом для исправления плохой репутации бактерий. Ведь в мире существует миллионы, а по некоторым данным даже триллион, бактерий и лишь немногие из них несут угрозу для людей. Ученые считают, что эти замысловатые картины могли бы исправить ситуацию и улучшить отношение людей к микробам.

Кстати, конкурс открыт не только для ученых, в нем также могут принять участие художники, нехудожники и даже дети.

Ранее Фокус писал о том, что ученые нашли ДНК у картин легендарного Леонардо да Винчи.