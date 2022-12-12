Від верблюдів до кульбаб. Вчені створюють неймовірні "живі" картини із мікробів (фото)

Генна інженерія та крапелька уяви дозволяють дослідникам та художникам створювати химерні "полотна" з мікроскопічних організмів.

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Вперше конкурс мікробіологічного мистецтва Американського товариства мікробіології (ASM) відбувся у 2015 році. Відтоді сотні вчених з різних куточків світу прагнуть створити щось унікальне, використовуючи як барви різноманітні палітри бактерій, пише Popular Science.

Цікаво, що бактерії пропонують вченим-художникам надзвичайно багату палітру. Наприклад, Serratia marcescens — цвітуть яскраво-вишнево-червоним кольором, а Streptomyces coelicolor стає небесно-блакитними. Дослідники використовують як полотно чашку Петрі, наповнену желеподібною речовиною (агаром), якою так люблять харчуватися яскраво забарвлені бактерії. Вчені використовують як кисть стерилізований полум'ям дріт — виводять ним хитромудрий невидимий на полотні візерунок, а вже через кілька днів на його місці бактерії утворюють неймовірні малюнки медуз, кульбаб або верблюдів, які можна розглянути неозброєним оком.

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Нинішній рік не став винятком та підсумки конкурсу вже підбито. Переможці цього року зобразили за допомогою мікробів портрети своїх улюблених біологів, зокрема Розалінди Франклін та Одо Буйвіда.

[ + – ] Картина цього переможця зображує мікробіологиню Фанні Гессе Фото: Universidad de Chile

За словами бактеріального генетика з New England Biolabs в Іпсвічі (США), який виграв перший конкурс у 2015 році, Мехмета Беркмена, по суті, мікробне мистецтво досить просто. Бактерії бувають різних форм і видів, а тому вчені можуть використовувати барвисті відтінки мікробів для створення хитромудрих чудових "живих" картин. Беркмен зазначає, що мікробне мистецтво мало чим відрізняється від звичайного малювання, проте кілька нюансів все ж таки присутні. Через те, що "фарби" — це по суті живі організми, місцями буває складно передбачити, що вони робитимуть у міру свого росту. Наприклад, сусідство червоних та білих бактерій може завершитися тим, що останні просто не дадуть сусідам забарвлюватись у червоний колір, і таких нюансів, на жаль, чимало.

Щоб обійти цю перешкоду, деякі вчені використовують різні трюки — наприклад, генетично конструюють ті самі мікроби різних кольорів. За словами біолога-синтетика з Нью-Йоркського університету Langone Health, в даному випадку вчені "безсоромно займаються плагіатом того, що вже існує в природі".

[ + – ] Це зображення "Крику" (1893) Едварда Мунка повністю зроблено з дріжджів Фото: Jasmine Temple/Jef Boeke lab

Втім, є і вчені-художники, які воліють дотримуватися оригінальних відтінків, які виробляють мікроби в природі. Однак, за словами Беркмена, по суті в цьому жанрі мистецтва не існує певних правил, проте творцям потрібно добре знатися на тому, що вони роблять.

За словами Беркмана, мікробні витвори мистецтва також могли стати відмінним інструментом для виправлення поганої репутації бактерій. Адже у світі існує мільйони, а за деякими даними навіть трильйон, бактерій і лише деякі з них загрожують людям. Вчені вважають, що ці хитромудрі картини могли б виправити ситуацію і покращити ставлення людей до мікробів.

До речі, конкурс відкритий не лише для вчених, у ньому також можуть взяти участь митці, не художники і навіть діти.

Раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли ДНК у картинах легендарного Леонардо да Вінчі.