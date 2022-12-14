Нашли там, где и не искали. Ученые выяснили, что у самок змей есть клитор

Исследователи предполагают, что наличие клитора может быть обычным делом для чешуйчатых и играет важную роль в размножении.

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Ранее ученые выдвигали различные теории, например, что органы самок змей на самом деле являются ароматическими железами, или представляют собой лишь недоразвитые версии пенисов, а некоторые и вовсе предполагали, что они по сути служат для стимуляции самцов. Однако новое исследование австралийских и американских ученых наконец-то поставило точку в этом споре, пишет PHYS.Org.

Ученые заявили, что все ранние теории не верны и предложили в качестве доказательства первое в мире полное описание змеиных клиторов. Полученные данные свидетельствуют о том, что его наличие является вполне обычным делом для чешуйчатых, к которым относятся и змеи, и играет важную роль в размножении.

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По словам автора исследования доктора Меган Фолуэл из Университета Аделаиды в Австралии, гениталии самок в животном мире мало изучены в сравнении с самцами, что ограничивает наше понимание размножения среди позвоночных. Например, о том, что у самцов чешуйчатых есть двуполый орган (гемипенис) было известно еще в 1800-х годах. Однако женские половой орган чешуйчатых был впервые описан немецким герпетологом Вольфганом Беме лишь в 1995 году.

По словам Фолуэл, они с коллегами начали свое исследование с изучения обыкновенной гадюки. В общей сложности ученые препарировали 10 змей различных видов, в том числе коврового питона, шумящую гадюку и Мексиканского щитомордника. В ходе исследования ученые обнаружили, что у чешуйчатых есть два отдельных клитора (гемиклитора), разделенных тканью и скрытых под кожей на нижней стороне хвоста.

Например, у шумящей гадюки орган имеет форму треугольника или "сердца". Некоторые из них довольно маленькие, другие — занимают почти всю область вокруг клоаки (отверстия для пищеварительного, мочевого и репродуктивного тракта). Исследователи обнаружили, что размеры гемиклитора могут варьироваться от менее одного миллиметра до семи миллиметров.

Кроме того, по словам Фолуэл, органы имеют эректильную ткань, которая, вероятно, набухает от прилива крови. Кроме того, в них располагаются нервные пучки, которые могут свидетельствовать о "тактильной чувствительности", подобно тому, как это происходит у млекопитающих.

Исследователи отмечают, что змеи достаточно осязательные животные, а потому существует большая вероятность, что они получают достаточно много ощущений даже через кожу. Кроме того, исследователи полагают, что если половые органы самок змей стимулируются во время спаривания, это, по видимому, приводит к более длительному процессу, а значит повышает шансы на репродуктивный успех.

По словам Фоуэл, данная тема является весьма табуированной в научном сообществе, а потому ученым потребовалось так много времени, чтобы наконец-то к ней подступиться. Кроме того, эта не самая простая структура для поиска, в особенности когда ученые не знают что и где искать.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, как у ядовитых змей появились их знаменитые клыки.