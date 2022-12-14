Знайшли там, де не шукали. Вчені з'ясували, що самки змій мають клітори

Дослідники припускають, що наявність клітора може бути звичайною справою для лускатих, і він відіграє важливу роль у розмноженні.

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Раніше вчені висували різні теорії, наприклад, що органи самок змій насправді є ароматичними залозами або лише недорозвиненими версіями пенісів, а деякі взагалі припускали, що вони по суті служать для стимуляції самців. Однак нове дослідження австралійських і американських учених нарешті поставило крапку в цій суперечці, пише PHYS.Org.

Учені заявили, що всі ранні теорії неправильні та запропонували як доказ перший у світі повний опис зміїних кліторів. Отримані дані свідчать про те, що його наявність є цілком звичайною справою для лускатих, до яких належать і змії, і він відіграє важливу роль у розмноженні.

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За словами автора дослідження докторки Меган Фолуел із Університету Аделаїди в Австралії, геніталії самок у тваринному світі мало вивчені порівняно із самцями, що обмежує наше розуміння розмноження серед хребетних. Наприклад, про те, що в самців лускатих є двостатевий орган (геміпеніс), було відомо ще в 1800-х роках. Однак жіночі статевий орган лускатих був уперше описаний німецьким герпетологом Вольфганом Беме лише 1995 року.

За словами Фолуел, вони з колегами розпочали своє дослідження з вивчення звичайної гадюки. Загалом учені препарували 10 змій різних видів, у тому числі пітона стокатого, гадюку шумливу та мокасинову змію мексиканську. У ході дослідження вчені виявили, що в лускатих є два окремі клітори (геміклітори), розділені тканиною та приховані під шкірою на нижній стороні хвоста.

Наприклад, у гадюки шумливої орган має форму трикутника або серця. Деякі з них досить маленькі, інші займають майже всю область навколо клоаки (отвори для травного, сечового та репродуктивного тракту). Дослідники виявили, що розміри геміклітора можуть змінюватися від менше одного міліметра до семи міліметрів.

Крім того, за словами Фолуел, органи мають еректильну тканину, яка, ймовірно, набухає від припливу крові. Крім того, в них розташовуються нервові пучки, які можуть свідчити про "тактильну чутливість", подібно до того, як це відбувається у ссавців.

Дослідники відзначають, що змії досить чутливі тварини, а тому існує велика ймовірність, що вони одержують досить багато відчуттів навіть через шкіру. Крім того, дослідники вважають, що якщо статеві органи самок змій стимулюються під час спарювання, це, мабуть, призводить до тривалішого процесу, а значить, підвищує шанси на репродуктивний успіх.

За словами Фоуел, ця тема є вельми табуйованою в науковій спільноті, а тому вченим знадобилося так багато часу, щоб нарешті до неї підступитися. Крім того, це не найпростіша структура для пошуку, особливо коли вчені не знають, що й де шукати.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, як в отруйних змій з'явилися їхні імена.