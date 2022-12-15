Ученые нашли способ защитить очки от запотевания: помогут "шторки" из титана и золота

Исследователи разработали специальное покрытие, которое нагревает стекла до 8°C и тем самым предотвращает запотевание.

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Каждый, кто когда-либо носил очки, знает, что в холодное время они имеют свойство запотевать — в результате мы ничего не видим. Но, похоже, швейцарские исследователи нашли способ решить эту проблему, пишет The Guardian.

Группа исследователей под руководством профессоров Димоса Пуликакоса и Томаса Штуциуса из исследовательского института ETH Zurich в Швейцарии вяли за основу противотуманные очки и усовершенствовали их. Ученые разработали специальное покрытие, которое препятствует образованию конденсата на поверхности стекол — к слову, предполагается, что его можно будет использовать не только для очков, но и для лобового стекла автомобиля, например.

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Подобные спреи в принципе не редкость, как правило, они работают, покрывая поверхность молекулами, которые притягивают воду, чтобы сделать ее ровной и прозрачной. Однако новое покрытие работает немного иначе.

По словам исследователей, оно способно поглощать инфракрасное излучение солнца и с помощью него нагревать поверхность стекла до 8°C. То есть фактически новое покрытие предотвращает образование конденсата.

По словам Пуликакоса, покрытие сделано из золота, зажатого между двумя слоями оксида титана и представляет собой нечто, в 12 раз тоньше сусального золота. Исследователи отмечают, что так как речь идет о наночастицах, материальные затраты на производство покрытия не велики, однако они также рассматривают менее дорогие материалы, которые могли бы быть использованы в производстве.

Ранее Фокус писал о том, что люди в очках на самом деле кажутся менее умными и ученые рассказали, почему так.