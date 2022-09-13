Неожиданное открытие. Люди в очках на самом деле кажутся менее умными и вот почему

Ученые подвергли сомнению известный стереотип о том, что ношение очков заставляет человека выглядеть умнее. Но есть одно но.

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Новое исследование предполагает, что если вы хотите, чтобы люди думали, что вы умны, вам следует подумать о смене очков на контактные линзы, пишет Daily Mail.

Бытует мнение, что люди в очках выглядят умнее. И это подтверждают некоторые исследования западноевропейских и американских ученых. Например, исследователи из Эдинбургского университета обнаружили, что самые умные люди на 30% чаще нуждаются в очках.

Стоит заметить, что недавние исследования также указывают на то, что за последние 10 лет почти в 2 раза выросло количество подростков, которым нужны очки и это связано с постоянным пребыванием у экранов компьютеров, планшетов и смартфонов.

[ + – ] Бытует мнение, что люди в очках выглядят умнее. И это подтверждают некоторые исследования западноевропейских и американских ученых Фото: Pinterest

Но ученые из Иорданского университета обнаружили, что люди в очках кажутся менее привлекательными, менее уверенными в себе и менее умными. В рамках эксперимента, ученые собрали 500 студентов в Иордании, только треть из которых носит очки.

Ученые попросили респондентов оценить фотографии людей в очках и без них по шкале от 1 до 10. В частности, нужно было определить насколько эти люди на изображениях кажутся привлекательными, умными и уверенным ив себе.

Результаты исследования показали, что участники эксперимента оценили людей без очков как таких, которые выглядят более привлекательно, более умными и более уверенными в себе, чем люди в очках.

[ + – ] Результаты исследования показали, что участники эксперимента оценили людей без очков как таких, которые выглядят более привлекательно, более умными и более уверенными в себе, чем люди в очках Фото: Daily Mail

По словам ученых, респонденты, которые носят очки давали более высокие баллы таким же изображенным на фотографиях людям. Но в то же время респонденты, которые не носят очки, не давали более высокие баллы тем людям, которые на изображениях были без очков.

Ученые подчеркивают, что большинство предыдущих исследований влияния ношения очков на восприятие человека окружающими, в том числе умные они или нет, проводилось на жителях Европы и США, а также стран с западным укладом жизни.

Но в этом эксперименте приняли участие арабские студенты и новые результаты могут быть связаны с различными культурными и социальными особенностями разных обществ.

Что касается уровня привлекательности людей в очках, то ученые указывают на то, что они не оценивали влияние на восприятие окружающими формы оправы очков, форм и черт лица показанных на фотографиях людей.

Фокус уже писал о том, кто создал первые очки и какими они были в прошлом.