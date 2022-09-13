Несподіване відкриття. Люди в окулярах насправді здаються менш розумними й ось чому

Учені піддали сумніву відомий стереотип про те, що носіння окулярів змушує людину мати розумніший вигляд. Але є одне але.

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Нове дослідження передбачає, що якщо ви хочете, щоб люди думали, що ви розумні, вам слід подумати про зміну окулярів на контактні лінзи, пише Daily Mail.

Існує думка, що люди в окулярах мають розумніший вигляд. І це підтверджують деякі дослідження західноєвропейських і американських вчених. Наприклад, дослідники з Единбурзького університету виявили, що найрозумніші люди на 30% частіше потребують окулярів.

Варто зауважити, що нещодавні дослідження також вказують на те, що за останні 10 років майже вдвічі зросла кількість підлітків, яким потрібні окуляри, і це пов'язано з постійним перебуванням біля екранів комп'ютерів, планшетів і смартфонів.

[ + – ] Існує думка, що люди в окулярах мають розумніший вигляд. І це підтверджують деякі дослідження західноєвропейських і американських вчених. Фото: Pinterest

Але вчені з Йорданського університету виявили, що люди в окулярах здаються менш привабливими, менш впевненими в собі та менш розумними. У межах експерименту вчені зібрали 500 студентів у Йорданії, тільки третина з яких носить окуляри.

Учені попросили респондентів оцінити фотографії людей в окулярах і без них за шкалою від 1 до 10. Зокрема, потрібно було визначити, наскільки ці люди на зображеннях здаються привабливими, розумними та впевненими в собі.

Результати дослідження показали, що учасники експерименту оцінили людей без окулярів як таких, які мають більш привабливий, розумний і впевнений у собі вигляд, ніж люди в окулярах.

[ + – ] Результати дослідження показали, що учасники експерименту оцінили людей без окулярів як таких, які мають більш привабливий, розумний і впевнений у собі вигляд, ніж люди в окулярах. Фото: Daily Mail

За словами вчених, респонденти, які носять окуляри, давали вищі бали таким же зображеним на фотографіях людям. Але водночас респонденти, які не носять окуляри, не давали вищі бали тим людям, які на зображеннях були без окулярів.

Учені підкреслюють, що більшість попередніх досліджень упливу носіння окулярів на сприйняття людини оточенням, у тому числі розумні вони чи ні, проводили на жителях Європи та США, а також країн із західним життям.

Але в цьому експерименті взяли участь арабські студенти, і нові результати можуть бути пов'язані з різними культурними та соціальними особливостями різних суспільств.

Що стосується рівня привабливості людей в окулярах, то вчені вказують на те, що вони не оцінювали вплив на сприйняття оточенням форми оправи окулярів, форм і рис обличчя показаних на фотографіях людей.

Фокус уже писав про те, хто створив перші окуляри та якими вони були в минулому.