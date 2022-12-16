Наука в помощь. Ученые рассказали, как приготовить идеальный соус для рождественского ужина

Исследователи взломали "рождественский код" и вывели формулу идеального праздничного соуса, который украсит любой стол.

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Рождественский ужин наполнен волшебством и уютом, вся семья собирается за столом, чтобы провести этот день вместе, но все может испортить неудачный соус — так считают исследователи, а потому "взломали рождественский код" и вывели идеальный рецепт соуса, чтобы ни один Гринч не смог украсть это Рождество, пишет Daily Mail.

По словам профессора Университетского колледжа Лондона Марка Миодауника, ему пришло в голову использовать научный подход, чтобы проанализировать, что делает соус к рождественским блюдам таким идеальным.

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В ходе исследования он опросил около 2000 британцев на предмет того, как готовить идеальный рождественский соус — что можно делать, а чего не стоит. Оказалось, что 225 опрошенных признались, что их соус получается слишком комковатым, а 20% признались, что, как правило, готовят слишком водянистый соус.

После профессор скомпоновал полученные данные и в результате получил рецепт идеального рождественского соуса, основанного на науке. Оказалось, что идеальной порцией соуса считается объем в 115 мл — этого достаточно, чтобы покрыть все блюдо. Также, по словам Миодауника, идеальный соус необходимо перемешивать ровно 2,5 минуты, добавить в него соки из жаркого и подавать на стол при температуре 69 градусов Цельсия.

Профессор также отмечает, что одним из главных ингредиентов соуса является соки после обжарки и приправы — именно это придает соусу необходимую глубину вкуса. По словам Миодауника, соблюдая все эти нехитрые правила можно раз и навсегда взломать "рождественский код" и больше не иметь шанса испортить праздничный соус.

По словам эксперта по продуктам питания Лауры Роу, они объединились с учеными, чтобы разгадать тайну идеального соуса и добавили в него также несколько ингредиентов, которые могут показаться странными, но точно сделают соус уникальным.

Ингредиенты для идеального рождественского соуса:

мармит (паста со вкусом умами);

черный чеснок;

кочхуджан (корейская соевая паста);

малиновое варенье;

шерри;

горчица;

соевый соус.

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