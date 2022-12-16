Наука на допомогу. Вчені розповіли, як приготувати ідеальний соус для різдвяної вечері

Дослідники зламали "різдвяний код" і вивели формулу ідеального святкового соусу, який прикрасить будь-який стіл.

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Різдвяна вечеря наповнена чарами та затишком, уся родина збирається за столом, щоб провести цей день разом, але все може зіпсувати невдалий соус — так вважають дослідники, а тому "зламали різдвяний код" і вивели ідеальний рецепт соусу, щоб жоден Грінч не зміг вкрасти це Різдво, пише Daily Mail.

За словами професора Університетського коледжу Лондона Марка Міодауніка, йому спало на думку використати науковий підхід, щоб проаналізувати, що робить соус до різдвяних страв таким ідеальним.

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У ході дослідження він опитав близько 2000 британців щодо того, як готувати ідеальний різдвяний соус — що можна робити, а чого не варто. Виявилося, що 225 опитаних зізналися, що їхній соус виходить занадто грудкуватим, а 20% зізналися, що, як правило, готують занадто рідкий соус.

Після цього професор скомпонував отримані дані та в результаті отримав рецепт ідеального різдвяного соусу, заснованого на науці. Виявилося, що ідеальною порцією соусу вважається об'єм 115 мл — цього достатньо, щоб покрити всю страву. Також, за словами Міодауніка, ідеальний соус необхідно перемішувати рівно 2,5 хвилини, додати в нього соки з печені та подавати на стіл за температури 69 градусів за Цельсієм.

Професор також зазначає, що одним із головних інгредієнтів соусу є соки після обсмажування та приправи — саме це надає соусу необхідної глибини смаку. За словами Міодауніка, дотримуючись всіх цих нехитрих правил можна раз і назавжди зламати "різдвяний код" і більше не мати шансу зіпсувати святковий соус.

За словами експертки з продуктів харчування Лаури Роу, вони об'єдналися з ученими, щоб розгадати таємницю ідеального соусу, і додали до нього також кілька інгредієнтів, які можуть здатися дивними, але зроблять соус унікальним.

Інгредієнти для ідеального різдвяного соусу:

марміт (паста зі смаком умами);

чорний часник;

кочхуджан (корейська соєва паста);

малинове варення;

шеррі;

гірчиця;

соєвий соус.

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