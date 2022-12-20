Увильнуть от смерти. Семь завораживающих древних катастроф, которые изменили наш мир

Ученые собрали 7 самых страшных и завораживающих бедствий, обрушившихся на древний мир.

Related video

Изучив историю нашей планеты можно заметит, что жизнь на Земле сотни раз оказывалась на грани уничтожения — местами даже удивительно, как человечеству удалось дожить до 20 века, пишет Ancient Origins.

Кратер Чиксулуб и массовое вымирание

Пожалуй, стоит начать с катастрофы, которая буквально изменила все на Земле — падение астероида и массовое вымирание. Следы той древней катастрофы находятся на мексиканском полуострове Юкатан и представляют собой массивный кратер Чиксулуб, 80 км в ширину и 20 км в глубину, который обрушился на Землю около 66 миллионов лет назад.

Исследователи полагают, что астероид, который стер с лица Земли динозавров и многих других, был около 10 километров в диаметре. Если вам кажется, что это не такой и большой астероид, подумайте с какой скоростью он двигался и столкнулся с нашей планетой — это произошло с мощностью более миллиарда атомных бомб. Ученые полагают, что в тот момент ударные волны ощущались по всей поверхности планеты.

Миллионы тонн пепла, газов и мусора заполнили атмосферу, заблокировав солнце, а ветер со скоростью более 900 километров в час срывал все на своем пути. Ученые полагают, что за взрывом последовало глобальное похолодание, при этом осколки метеорита разлетелись по Земле и были настолько горячими, что вызвали массовые лесные пожары.

В результате с лица Земли были стерты 75% всей жизни.

Цунами Северного моря

Еще около 8 тысяч лет назад между северной Шотландией, Данией и Нормандскими островами располагались острова, известные как Доггерленд. Это место стало пристанищем для различных мезолитских племен и описывалось как доисторический Эдемский сад.

Исследования показывают, что около 20 тысяч лет назад выброс талой волы из ледникового озера Агассис в Северной Америке привел к повышению уровня моря — считается, что он подскочил приблизительно на 60 сантиметров. В результате Доггерленд погрузился под воду и от него осталось лишь несколько отдельных островов.

На этих островах все еще жили люди и все было хорошо, пока недалеко от современной Норвегии не случился массовый оползень, выкинувший в воду около 3 тысяч кубических километров земли. Это спровоцировало масштабное цунами, которое и стерло остатки островов вместе со всеми их жителями. Ученые полагают, что масштаб цунами того времени можно сопоставить с высотой волны, которая опустошила некоторые районы Японии в 2011 году.

[ + – ] Новое исследование показывает, что некоторые люди, поразительно, пережили разрушительное цунами в Доггерленде. Фото: wikimedia

Дамганское землетрясение

22 декабря 856 года нашей эры на территории современного Ирана произошло сильнейшее землетрясение магнитудой 7,9. Исследователи полагают, что эпицентр землетрясения находился под тогдашней столицей Дамганом, а само землетрясение распространилось на рекордные 320 километров.

Известно, что причиной стал альпийский пояс землетрясений, который по сути является геологической силой, которая когда-то помогла создать горный массив Альп и считается одним из самых сейсмических активных регионов мира.

Тогда жуткое землетрясение унесло жизни около 200 тысяч человек и стало пятым по величине землетрясением в истории. Исследователи полагают, что эта катастрофа стерла с лица Земли не только Дамган, но также сильно потрепала города Ахевану, Астан, Таш, Бастам и Шахруд.

Ученые также обнаружили, что землетрясение разрушило систему каналов и родников, а оползни перекрыли ручьи — в результате те, кто не умер сразу, погибли в результате отсутствия водоснабжения.

Антонинова чума

Между 165 и 180 годами Римская империя была поражена ужасной чумой, которую назвали чумой Антонина в честь одной из ее жертв — Марка Аврелия Антония. Кроме того ее также называют чума Галена в честь греческого врача, который первым задокументировал заболевание.

Исследователи изучили труд Галена и пришли к выводу, что причиной чумы стала особо опасная форма оспы и кори. Предполагается, что болезнь была занесена в страну римскими солдатами, когда они возвращались домой со сражений на Востоке.

Известно, что чума распространилась быстро по всей территории Римской империи и даже вышла за ее пределы — пострадали некоторые племена на севере. Исследователи полагают, что чума Антонина унесла жизни около 5 миллионов человек. Например, согласно записям историка Дио Кассия, только в Риме ежедневно погибали около 2 тысяч человек. Ученые подсчитали, что смертность от этой чумы составила около 25% — то есть каждый четвертый инфицированный умер.

[ + – ] Ангел смерти ударяет в дверь во время чумы Антонина в Риме Фото: ellcome Images/CC BY 4.0

Извержение Везувия

Это, пожалуй, одно из самых известных извержений вулкана в истории человечества. Известно, что в 79 году нашей эры Везувий даже подавал "предупредительные знаки" местному населению, которые они, увы, проигнорировали. В результате смертоносное облако перегретого газа выбросилось в небо и поднялось на 33 километра — с неба сыпались расплавленные камни, пемза и горячий пепел, а горячие потоки устремились вниз, сметая все на своем пути.

В тени Везувия скрывались два города: Помпеи, всего в 8 километрах, и Геркуланум, который находился еще ближе. В результате жители этих двух городов задохнулись от пела, сгорели заживо или были задушены обломками и остывающей лавой. Известно, что общее население обоих городов составляло около 20 тысяч человек — до сих пор ученые не знают, сколько человек погибло в результате извержения Везувия, однако на месте катастрофы в каждом из городов нашли останки около 1,5 тысяч человек.

На века Помпеи были забыты, пока их вновь не открыли в 1631 году нашей эре после очередного извержения в этом районе. И лишь в 20-м веке в ходе раскопок ученые смогли изучить масштаб извержения Везувия. Из-за того, что лава двигалась очень быстро, она буквально погребла в себе тела жертв, которые со временем сгнили, но оставили полости. В результате ученые заполнили эти пространства гипсом и смогли получить ужасающие статуи жертв извержения Везувия.

[ + – ] Скорость катаклизма Везувия заморозила жителей Помпеи в агонии на вечность Фото: Michael/Adobe Stock

Чума Юстиниана

Эта чума обрушилась на восточную Римскую империю с 51 по 549 год нашей эры. Она была настолько масштабной, что охватила Средиземноморье, Европу и Ближний Восток, в том числе пострадали Сасанидская и Византийская империи, а Константинополь и вовсе оказался в эпицентре чумы Юстиниана.

Данная чума была названа в честь византийского императора Юстиниана I, который в то время находился у власти. Историки полагают, что император был одним из немногих, кому удалось выжить после заражения этой чумой.

Исследователи считают, что чума уничтожила пятую часть населения Константинополя, откуда переместилась в Римский Египет в 541 году нашей эры и сохранялась в Европе до 549 года. Точные цифра погибших от чумы Юстиниана неизвестна, однако предполагается, что в день в Константинополе погибали около 5 тысяч человек в день. Также исследователи считают, что эта чума была вызвана той же бактерией, что и бубонная чума в 1347-1351 годах.

[ + – ] Святой Себастьян умоляет о жизни могильщика, заболевшего чумой во время Павийской чумы 7-го века, автор Хоссе Лиферинксе, около 1497 года Фото: wikimedia

Войны Трех Королевств

Этот исторический период охватывает 220–280 гг. н.э. Это время известно как троецарствие — Китай тогда был разделен на три династические государства Цао Вэй, Шу Хань и Восточное У. Считается, что этот период стал одним из самых кровавых периодов за всю историю человечества.

В этот период в регионе почти не прекращались военные действия, а потери были колоссальными:

Объединительные войны Цинь — погибли около 2 миллионов человек;

Восстание желтых повязок — погибли от 3 до 7 миллионов человек;

Массовые сражение в которых принимали участие армии численностью более 500 тысяч человек.

Согласно подсчетам историков, основанных на переписи населения, расхождение между данными вначале этого периода и в конце составляет почти 40 миллионов человек. Впрочем, ученные склонны думать, что в ходе сражений на самом деле погибли около 12 миллионов человек. Однако объясняют, что подобный демографический спад мог зависеть сразу от нескольких факторов:

военные действия;

голод;

эпидемии.

[ + – ] В период Троецарствия с 220 по 280 год нашей эры в Китае погибло около 40 миллионов человек. Битва при Орои-Джалату, 1756 г Фото: wikimedia

Ранее Фокус писал о 13 ужасающих находках, которые обнажила засуха — голодные камни в Чехии, следы динозавра и ужасы озера Мид.