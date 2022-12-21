Собирать пар "ложкой". Проблему нехватки пресной воды предлагают решить с помощью океана

Исследователи разработали специальную установку, которая поможет "управлять осадками" и собирать пресную воду с поверхности океана.

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Последние несколько десятилетий ученые всячески пытаются решить проблему глобального потепления и обратить сопутствующие ей климатические изменения. Увы, это не так уж просто. Но, похоже, ученым удалось найти способ решить проблему пресной воды, с которой в некоторых регионах мы можем вскоре столкнуться, пишет Gizmodo.

Для своей разработки группа ученых из Университета Иллинойса в Урбане-Шампейне использовала естественный процесс образования пара над поверхностью океана. Исследователи считают, что специальные установки могут быть размещены в особо засушливых районах и тем самым могут решить проблему недостатка пресной воды.

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В ходе исследования ученые проанализировали 14 мест с нехваткой воды, в том числе Атлантический океан у побережья Лиссабона и Португалии и Тихий океан у побережья Лос-Анджелеса. Ученые изучили данные о влажности регионов за 20-летний период (с 1990 по 2019), чтобы проанализировать водяной пар, доступный в разных местах.

По словам ученых идеальными для установок станут места, расположенные недалеко от крупных населенных пунктов, которые находятся вблизи океанов и сталкиваются с дефицитом воды. Ученые обнаружили, что все они находятся в субтропических регионах северного и южного полушарий, для которых характерны засухи и полузасухи.

[ + – ] Проект установки для сбора пара с поверхности океана Фото: Praveen Kumar

Ученые полагают, что их новая разработка сможет заменить дорогостоящие и вредные для окружающей среды опреснительные установки. По факту аппарат будет представлять собой сооружение 100 метров в высоту и 210 метров в ширину и будет размещаться в нескольких километрах от берега. Эти установки будут собирать водяной пар с поверхности океана и перенаправлять его по трубе на сушу, где он конденсируется в пресную воду и может быть использован в качестве питьевой воды.

Самым любопытным является тот факт, что фактически исследователи просто имитируют естественный физический процесс гидрологического цикла, когда влага испаряется из океана, затем переносится вглубь суши, охлаждается и конденсируется, а затем выпадает на поверхность земли в видео осадков. Однако ученые предлагают взять этот процесс под контроль и использовать для решения проблем с пресной водой.

По словам исполнительного директора Исследовательского института прерий и руководителя исследования Правина Кумара, данная разработка является весьма перспективной и в дальнейшем действительно могла бы помочь решить проблему пресной воды, не навредив экологии. Основная проблема опреснительных установок сегодня заключается в том, что на выходе мы получаем отходы в виде сверхсоленой жидкости, наполненной химическими веществами, которая по сути может быть ядовитой для окружающей среды и животных. Потому новая разработка ученых кажется столь привлекательным решением.

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