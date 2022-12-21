Збирати пару "ложкою". Проблему нестачі прісної води пропонують вирішити за допомогою океану

Дослідники розробили спеціальну установку, яка допоможе "керувати опадами" та збирати прісну воду з поверхні океану.

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Останні кілька десятиліть вчені всіляко намагаються вирішити проблему глобального потепління та навернути супутні їй кліматичні зміни. На жаль, це не так просто. Але, схоже, вченим вдалося знайти спосіб вирішити проблему прісної води, з якою в деяких регіонах ми можемо незабаром зіткнутися, пише Gizmodo.

Для своєї розробки група вчених з Університету Іллінойсу в Урбані-Шампейні використала природний процес утворення пари над поверхнею океану. Дослідники вважають, що спеціальні установки можуть бути розміщені в особливо посушливих районах і цим можуть вирішити проблему нестачі прісної води.

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У ході дослідження вчені проаналізували 14 місць з нестачею води, у тому числі Атлантичний океан біля узбережжя Лісабона й Португалії та Тихий океан біля узбережжя Лос-Анджелеса. Вчені вивчили дані про вологість регіонів за 20-річний період (з 1990 по 2019), щоб проаналізувати водяну пару, доступну в різних місцях.

За словами вчених, ідеальними для установок стануть місця, розташовані неподалік великих населених пунктів, що знаходяться поблизу океанів і стикаються з дефіцитом води. Вчені виявили, що всі вони знаходяться в субтропічних регіонах північної та південної півкуль, для яких характерні посухи та напівзасухи.

[ + – ] Проект установки для збирання пари з поверхні океану Фото: Praveen Kumar

Вчені вважають, що їхня нова розробка зможе замінити дорогі та шкідливі для навколишнього середовища опріснювальні установки. За фактом апарат буде спорудою 100 метрів заввишки й 210 метрів завширшки і розміщуватиметься за кілька кілометрів від берега. Ці установки будуть збирати водяну пару з поверхні океану і перенаправляти її трубою на сушу, де вона конденсується в прісну воду і може бути використана як питна вода.

Найцікавішим є той факт, що фактично дослідники просто імітують природний фізичний процес гідрологічного циклу, коли волога випаровується з океану, потім переноситься вглиб суші, охолоджується та конденсується, а потім випадає на поверхню землі у вигляді опадів. Проте вчені пропонують взяти цей процес під контроль та використовувати для вирішення проблем із прісною водою.

За словами виконавчого директора Дослідницького інституту прерій та керівника дослідження Правіна Кумара, дана розробка є досить перспективною і надалі справді могла б допомогти вирішити проблему прісної води, не зашкодивши екології. Основна проблема опріснювальних установок сьогодні полягає в тому, що на виході ми отримуємо відходи у вигляді надсоленої рідини, наповненої хімічними речовинами, яка по суті може бути отруйною для довкілля та тварин. Тому нова розробка вчених видається таким привабливим рішенням.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, як у майбутньому люди зможуть жити під товщею води.