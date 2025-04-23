Мільйони років тому одна подія знищила все життя на процвітаючому рифі: про що йдеться (фото)

Усе йшло гладко на підводному квітучому рифі, доки не сталося найбільш руйнівне вимирання в історії планети. У результаті колись квітуче водне середовище перетворилося на запорошені вежі пустельних скель, які можна побачити сьогодні.

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Про це пише IFLScience.

Сьогодні гори Гваделупські являють собою гірський ланцюг, розташований у Західному Техасі та на південно-східному Нью-Мексико, і досягають 2 667 метрів у висоту. Однак сотні мільйонів років тому справи йшли зовсім інакше.

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У пермський період, з 299 до 252 мільйонів років тому, цей ландшафт, що височіє сьогодні, зовсім не був посушливим. У той час він розташовувався вздовж західного краю суперконтиненту Пангея і був затоплений внутрішнім морем, з'єднаним з величезним навколишнім океаном вузьким каналом.

Сьогодні це місце вважається одним із найбільш збережених пермських викопних рифів у світі. Тут, у пустелі Чіуауа, великий і стійкий схил веде до Ель-Капітан, можливо, однієї з найзнаковіших вершин у горах Гваделупе, що підноситься сьогодні на 2464 метри над рівнем моря.

Численні геологічні шари Ель-Капітана в Техасі свідчать про його глибоку історію Фото: Wikipedia

Вчені вивчили скам'янілості у формації й виявили, що вона в основному складалася з губок і водоростей, а зовсім не коралів, які сьогодні утворюють більшість рифів в океані. Передбачається, що стародавній риф, який розкинувся, був домівкою для різноманітних морських істот, зокрема:

амонітів;

криноїдів;

равликів;

наутилоїд;

двостулкових молюсків;

плечоногих;

трилобітів.

На жаль, як і все на Землі, риф не міг існувати вічно. Близько 252 мільйонів років тому кінець пермського періоду ознаменував найбільш руйнівне вимирання на планеті, також відоме як "Велике вимирання". Відомо, що ця катастрофічна подія призвела до загибелі понад 95% морських видів і 70% наземних видів. Точна причина масового вимирання видів все ще залишається незрозумілою, проте вчені вважають, що винуватцями є масивні виверження вулканів або колосальний удар астероїда. Так чи інакше, якась руйнівна подія спричинила катастрофічні зміни в навколишньому середовищі, що й згубило більшу частину життя на планеті.

Супутниковий знімок кордону Техасу і Нью-Мексико, на якому видно гори Гваделупе і Ель-Капітан Фото: solar-system

Велике вимирання не помилувало і Пермський басейн. У результаті колись квітучий риф Ель-Капітан виявився похований під сотнями метрів осаду, запечатавши його на десятки мільйонів років. Наступні 20 мільйонів років тектонічні сили поступово виштовхували древній риф, піднявши його майже на 3 000 метрів. З часом верхні шари були розмиті вітром і дощем, і риф нарешті знову оголився для світу.

Нині Пермський басейн є найбільшим нафтовидобувним регіоном у США, і він завдячує цим стародавньому морському життю, яке колись процвітало тут. Протягом мільйонів років останки мікроскопічних водоростей, планктону та інших крихітних організмів були поховані під шарами осаду. Під впливом тепла і тиску органічна матерія перетворилася на величезні запаси нафти, що живлять сьогодні сучасний світ.

Раніше Фокус писав про те, що названо те, що 250 млн років тому спровокувало Велике вимирання.