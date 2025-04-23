Миллионы лет назад одно событие уничтожило всю жизнь на процветающем рифе: о чем идет речь (фото)

Все шло гладко на подводном процветающем рифе, пока не произошло самое разрушительное вымирание в истории планеты. В результате некогда процветающая водная среда превратилась в пыльные башни пустынных скал, которые можно увидеть сегодня.

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Об этом пишет IFLScience.

Сегодня горы Гваделупские представляют собой горную цепь, расположенную в Западном Техасе и на юго-восточном Нью-Мексико, и достигают 2 667 метров в высоту. Однако сотни миллионов лет назад дела обстояли совсем иначе.

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В пермский период, с 299 до 252 миллионов лет назад, этот возвышающийся сегодня ландшафт вовсе не был засушливым. В то время он располагался вдоль западного края суперконтинента Пангея и был затоплен внутренним морем, соединенным с огромным окружающим океаном узким каналом.

Сегодня это место считается одним из наиболее сохранившихся пермских ископаемых рифов в мире. Здесь, в пустыне Чиуауа, обширный и устойчивый склон ведет к Эль-Капитан, возможно, одной из самых знаковых вершин в горах Гваделупе, возвышающейся сегодня на 2464 метра над уровнем моря.

Многочисленные геологические слои Эль-Капитана в Техасе свидетельствуют о его глубокой истории Фото: Wikipedia

Ученые изучили окаменелости в формации и обнаружили, что она в основном состояла из губок и водорослей, а вовсе не кораллов, которые сегодня образуют большинство рифов в океане. Предполагается, что раскинувшийся древний риф был домом для разнообразных морских существ, в том числе:

аммонитов;

криноидей;

улиток;

наутилоидей;

двустворчатых моллюсков;

плеченогих;

трилобитов.

Увы, как и все на Земле, риф не мог существовать вечно. Около 252 миллионов лет назад конец пермского периода ознаменовал самое разрушительное вымирание на планете, также известное как "Великое вымирание". Известно, что это катастрофическое событие привело к гибели более 95% морских видов и 70% наземных видов. Точная причина массового вымирания видов все еще остается неясной, однако ученые считают, что виновниками являются массивные извержения вулканов или колоссальный удар астероида. Так или иначе, какое-то разрушительное событие вызвало катастрофические изменения в окружающей среде, что и погубило большую часть жизни на планете.

Спутниковый снимок границы Техаса и Нью-Мексико, на котором видны горы Гваделупе и Эль-Капитан Фото: NASA

Великое вымирание не пощадило и Пермский бассейн. В результате некогда процветающий риф Эль-Капитан оказался погребен под сотнями метров осадка, запечатав его на десятки миллионов лет. Следующие 20 миллионов лет тектонические силы постепенно выталкивали древний риф, подняв его почти на 3 000 метров. Со временем верхние слои были размыты ветром и дождем, и риф наконец снова обнажился для мира.

В настоящее время Пермский бассейн является крупнейшим нефтедобывающим регионом в США, и он обязан этим древней морской жизни, которая когда-то процветала здесь. В течение миллионов лет останки микроскопических водорослей, планктона и других крошечных организмов были погребены под слоями осадка. Под воздействием тепла и давления органическая материя преобразовалась в огромные запасы нефти, питающие сегодня современный мир.

Ранее Фокус писал о том, что названо то, что 250 млн лет назад спровоцировало Великое вымирание.