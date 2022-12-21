Как Одри II из "Магазинчика ужасов". Ученые засняли жуткое видео, как растение хватает воздух "ртом"

Это может выглядеть, как кадры из какого-то хоррора, но по сути всего лишь макросъемка того, как "дышат" растения.

Related video

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего сфотографировали и выложили в сеть жутковатое видео того, как растение хватает "ртом" воздух, пишет Daily Mail.

Несмотря на то, что видео может напоминать кадры из рок-хоррор-комедии 1986 года "Магазинчик ужасов", по сути оно всего лишь является макросъемкой реакции растения на изменение уровня углекислого газа и влажности.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В ходе исследования ученые засняли крупным планом отдельные устьица — поры в эпидермисе листьев в момент, когда они открывались и закрывались, по сути очень напоминая дыхание.

Впрочем, по словам представителя Национального научного фонда (NSF) Джареда Дашоффа, данное видео ценно не только тем, что вызывает интерес у окружающих, но и тем, что знание того, как растения сигнализируют своими "ртами" на изменения уровня кислорода и влаги весьма пригодятся ученым. Исследователи полагают, что понимание этих процессов в дальнейшем позволит ученым редактировать эти сигналы и выращивать более устойчивые к изменениям климата культуры.

По словам руководителя нового исследования Джулиан Шредер, реакция на изменения играет решающую роль для роста растений, а также отвечает за эффективность использования растением воды. Поскольку в последнее время мы все чаще наблюдаем изменения климата, в том числе усиление засухи и повышение температуры, это исследование очень важно.

Ученые также отмечают, что данные исследования позволят ученым изучить, а в дальнейшем и влиять на баланс между поступление углекислого газа и потерей водяного пара через устьица. Дело в том, что если растения не смогут найти этого баланса, особенно сельскохозяйственные культуры, выращиваемые для еды, они попросту засохнут и станут бесполезными.

На листьях растений расположены тысячи крохотных отверстий, называемых устьицами. Замыкающие поры, расположенные по бокам устьичной поры, действуют по принципу ворот — то открывают свою центральную пору, то закрывают, чтобы выпить углекислого газа. После "глотка" белки сигнализируют клеткам о расслаблении и необходимости зарыть устьица.

Известно, что когда растение чувствует, что уровень углекислого газа повышен, второй белок блокирует первый и не позволяет устьицам открываться или закрываться. По словам Шредера, в ходе исследования ученые обнаружили, что так называемый датчик СО2 у растений состоит из двух белков.

Ученые обнаружили, что среда с низким содержанием углекислого газа заставляет растения дольше удерживать устьица открытыми, чтобы получить необходимое для фотосинтеза количество СО2. В этот момент белок HT1 активирует фермент, который заставляет замыкающие клетки набухнуть и удерживать устьице открытыми. Однако в этот процесс внутренняя часть растения становится уязвимой — она подвергается воздействию элементов и теряет воду. В результате растение может попросту высохнуть — именно потому так важно удерживать баланс.

Отметим, что ученые уже подали заявку на патент и в данный момент изучают способы преобразования своих открытий в инструменты для селекционеров и фермеров.

Ранее Фокус писал о том, что ученые считают, что растения способны думать и принимать решения.