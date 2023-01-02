Брак воображения. Ученые рассказали, почему некоторые люди не способны фантазировать

Исследователи рассказали о нейронном феномене, который лишает людей способности "визуализировать" объекты, закрывая глаза.

Related video

Большинство из нас способны пройти простой тест — долго смотреть на объект, затем закрыть глаза и попытаться удержать этот предмет в своей голове. Цвета, линии, формы и текстуры — нам удается воспроизвести все детали и какое-то время держать их в мыслях, пишет Forbes.

Однако то, что нам кажется простым, для некоторых людей может оказаться непосильной задачей — закрывая глаза, они не могут визуализировать объект и удержать его в воображении. Такие люди ничего не видят, когда закрывают глаза — их разум пуст. Этот нейронный феномен называется афантазией.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Афантазия — состояние при котором человек не способен визуализировать мысленные образы. Когда человек пытается вообразить или подумать о чем-то — ничего не происходит. Как правило, люди с афантазией сталкиваются с рядом сложностей, например, им может быть трудно вспоминать прожитый опыт или визуальные детали, связанные с эти воспоминаниями. Кроме того, людям с афантазией, как правило, сложно справляться с задачами, связанными с визуализацией или воображением определенных объектов или того, как они движутся в пространстве.

В новом исследовании ученые обнаружили, что люди с афантазией могут испытывать дефицит припоминания и запоминания объектов, однако их пространственная память не страдает. Исследователи отмечают, что афантазия не является неврологическим или психологическим расстройством. В целом данное состояние никак не влияет на повседневную жизнь, однако некоторые люди все же могут столкнуться с разочарованием и ограниченной способностью припоминать определенные события, объекты или людей. Исследования показывают, что сегодня в мире живут около 4% людей с афантазией.

Что испытывает человек с афантазией

По словам исследователей, не существует двух абсолютно одинаковых людей с афантазией — каждый опыт по сути является уникальным. Однако некоторые общие черты ученым все же удалось описать: во-первых, людям сложно "видеть" или воображать что-либо в уме, во-вторых, им сложно вспомнить какую-либо визуальную сцену или объект, в-третьих, им сложно создать мысленный образ или мысленно воспроизвести сцену, которую он когда-то видел в жизни или, например, в кино.

Причины возникновения афантазии

Ученые до сих пор не знают, почему возникает это состояние — некоторые люди просто не способны "видеть", воображать или вспоминать визуальные образы.

В более ранних исследованиях ученые установили, что афантазия по сути является результатом измененной активности в различных областях мозга, в том числе зрительной коры, височных и теменных долей, которые участвуют в обработке и интеграции визуальной информации. Исследователи полагают, что именно эти области играют важную роль в создании мысленных образов.

Ученые полагают, что у людей с афантазией есть нечто особенное в том, как устроены их нейронные сети и нервные клетки, что значительно затрудняет им воображать и "видеть" зрительные образы в уме.

Исследования показывают, что афантазия может быть наследственным состоянием, однако степень ее наследственности до сих пор не ясна — потребуется больше исследований, чтобы установить причину возникновения этого состояния и того, как именно оно влияет на человеческий мозг.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, каким образом человеческий мозг сохраняет воспоминания.