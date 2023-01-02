Брак уяви. Учені розповіли, чому деякі люди не здатні фантазувати

Дослідники розповіли про нейронний феномен, який позбавляє людей здатності "візуалізувати" об'єкти, заплющуючи очі.

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Більшість з нас здатні пройти простий тест — довго дивитися на об'єкт, потім заплющити очі та спробувати утримати цей предмет у своїй голові. Кольори, лінії, форми та текстури — нам вдається відтворити всі деталі та якийсь час тримати їх у думках, пише Forbes.

Однак те, що нам здається простим, для деяких людей може виявитися непосильним завданням — заплющуючи очі, вони не можуть візуалізувати об'єкт і утримати його в уяві. Такі люди нічого не бачать, коли заплющують очі — їхній розум порожній. Цей нейронний феномен називається афантазією.

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Афантазія — стан, коли людина не здатна візуалізувати уявні образи. Коли людина намагається уявити чи подумати про щось, нічого не відбувається. Як правило, люди з афантазією стикаються з низкою складнощів, наприклад, їм може бути важко згадувати прожитий досвід чи візуальні деталі, пов'язані з цими спогадами. Крім того, людям з афантазією, як правило, складно справлятися із завданнями, пов'язаними з візуалізацією чи уявою певних об'єктів або того, як вони рухаються у просторі.

У новому дослідженні вчені з'ясували, що люди з афантазією можуть відчувати дефіцит пригадування та запам'ятовування об'єктів, проте їх просторова пам'ять не страждає. Дослідники зазначають, що афантазія не є неврологічним чи психологічним розладом. Загалом цей стан ніяк не впливає на повсякденне життя, проте деякі люди все ж таки можуть зіткнутися з розчаруванням та обмеженою здатністю нагадувати певні події, об'єкти або людей. Дослідження показують, що сьогодні у світі живе приблизно 4% людей з афантазією.

Що відчуває людина з афантазією

За словами дослідників, не існує двох абсолютно однакових людей з афантазією — кожен досвід є унікальним. Однак деякі спільні риси вченим усе ж таки вдалося описати: по-перше, людям складно "бачити" або уявляти щось в розумі, по-друге, їм складно згадати якусь візуальну сцену або об'єкт, по-третє, їм складно створити уявний образ чи подумки відтворити сцену, яку вона колись бачила в житті чи, наприклад, у кіно.

Причини виникнення афантазії

Учені досі не знають, чому виникає цей стан — деякі люди просто не здатні "бачити", уявляти чи згадувати візуальні образи.

У більш ранніх дослідженнях учені встановили, що афантазія по суті є результатом зміненої активності в різних ділянках мозку, зокрема зорової кори, скроневих і тім'яних часток, які беруть участь в обробці та інтеграції візуальної інформації. Дослідники вважають, що ці ділянки відіграють важливу роль у створенні уявних образів.

Учені вважають, що в людей з афантазією є щось особливе в тому, як влаштовані їх нейронні мережі та нервові клітини, що значно ускладнює їм уявляти та "бачити" зорові образи в умі.

Дослідження показують, що афантазія може бути спадковим станом, проте ступінь її спадковості досі не зрозуміла — потрібно більше досліджень, щоб встановити причину виникнення цього стану та того, як саме він впливає на людський мозок.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, як людський мозок зберігає спогади.