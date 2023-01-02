Далекий космос станет ближе. Пять самых амбициозных космических миссий в 2023 году

Фокус собрал топ-5 космических миссий, которые должны стать поворотным моментом в истории освоения космоса.

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Прошедший 2022 год был богат крупными событиями в области освоения космоса, начиная от запуска телескопа Джеймса Уэбба, строительства китайской космической станции и старта лунной миссии NASA Artemis 1.

Но 2023 год не собирается уступать в количестве знаковых космических событий. Вот топ-5 самых захватывающих миссий, которые ожидаются в этом году.

Топ-5 космических миссий. Ледяные луны Юпитера

[ + – ] Ганимед — одна из лун Юпитера Фото: Forbes

Европейское космическое агентство (ESA) планирует в апреле запустить миссию Jupiter Icy Moons Explorer (Juice). Это станет первой европейской космической миссией по изучению Юпитера. Аппарат достигнет своей точки назначения в июле 2031 года. Основная задача миссии — выйти на орбиту Юпитера и совершить облеты крупнейших ледяных спутников планеты: Европы, Ганимеда и Каллисто.

После запланированных облетов, аппарат должен выйти на орбиту Ганимеда – самого большого спутника в Солнечной системе. Таким образом, Juice станет первым космическим аппаратом, который вышел на орбиту спутника другой планеты.

Ледяные спутники Юпитера были выбраны для миссии не случайно. Ученые предполагают, что под толщей льда скрыты океаны жидкой воды. Например, Европа считается одним из наиболее вероятных мест обитания внеземной жизни в Солнечной системе.

На борту Juice будет находиться десять научных приборов, включая радар, который позволит ученым заглянуть под толстый слой льда. Это станет первым шагом по картографированию и изучению подповерхностных океанов, что проложит путь для будущих миссий с участием подводных аппаратов.

Стартовое окно миссии определено в пределах с 5 по 25 апреля.

Топ-5 космических миссий. Запуск космического корабля Starship

[ + – ] Ракета Super Heavy для корабля Starship Фото: SpaceX

Несмотря на то, что кампания SpaceX пока не назвала окончательную дату испытательного полета сверхтяжелого корабля Starship, ожидается, что это произойдет в первой половине 2023 года.

Предполагается, что Starship станет крупнейшим космическим кораблем, который будет заниматься доставкой людей с Земли к разным пунктам назначения в космосе. Мощнейшая ракета-носитель сможет поднимать на низкую околоземную орбите 100 метрических тонн груза.

На самом деле Starship – это двухкомпонентная система, которая состоит из космического корабля Starship, а также мощной ракеты Super Heavy. Она поднимает корабль на высоту около 65 км, а после этого отделяется от корабля и возвращается на Землю в рамках управляемой посадки.

Для того, чтобы продолжить путешествие космический корабль будет использовать собственные двигатели.

На данный момент было несколько коротких испытательных полетов части системы Starship. В этом же году должен пройти испытательный полет всей системы, которая как единое целое отправится в космос. Изначально такой испытательный полет планировался в сентябре 2022 года, но его откладывали уже несколько раз.

Топ-5 космических миссий. "Дорогая Луна"

[ + – ] Космические туристы отправятся в 6-дневное путешествие к Луне и обратно Фото: NASA

В рамках проекта DearMoon к Луне планируют полететь представители общественности. Они отправятся шестидневное путешествие вокруг Луны и обратно. Запланированный полет будет зависеть от успеха Starship, потому как именно на этом корабле полетят космические туристы.

Миссия станет первым туристическим полетом в дальний космос.

Предприниматель из Японии Юсаку Маесава оплатил предстоящий полет и выбрал восемь человек, которые должны будут полететь с ним к Луне. Японец провел конкурс и выбрал своих попутчиков, но их имена пока не разглашаются.

Миссия станет переломным моментом в истории, так как сейчас только профессиональные астронавты могут отправиться в глубокий космос. Шестидневное путешествие сопряжено с экстремальными рисками как для здоровья людей, так и для техники.

Успех или провал миссии DearMoon обязательно окажет свое влияние на будущее космического туризма, который может стать привычным делом или несбыточной мечтой.

Топ-5 космических миссий. Возвращение OSIRIS-REx

[ + – ] В этом году на Землю вернется аппарат OSIRIS-REx

В рамках миссии OSIRIS-REx к околоземному астероиду Бенну был запущен космический аппарат, который в 2023 году должен вернуться на Землю. NASA запустило эту роботизированную миссию с целью собрать образцы породы, из которой состоит астероид Бенну и доставить полученный материал обратно на Землю.

Основная часть миссии по сбору образцов прошла успешно и теперь аппарат OSIRIS-REx находится на пути домой с килограммом породы на борту. Далее капсула с материалом должна отделиться от космического аппарата и войти в атмосферу Земли. Посадка в пустыне Юты должна осуществляться с помощью парашюта 24 сентября.

Ранее только один раз ученые смогли доставить на землю образец астероида в ходе японской миссии Хаябуса-2.

Бенну – это не слишком большой астероид размером всего в полкилометра, но он обладает весьма интересными характеристиками. Ученые считают, что Бенну откололся от более крупного астероида в первые 10 млн лет Солнечной системы. Некоторые минералы на Бенну были изменены под действием воды и это означает, что на родительском астероиде Бенну была жидкая вода.

На Бенну также имеются драгоценные металлы, в том числе золота и платина. Также астероид классифицируется как потенциально опасный объект, который с небольшой вероятностью может столкнуться с Землей в следующем столетии.

Топ-5 космических миссий. Индийский частный космический запуск

[ + – ] Ракета индийской компании Vikram-S Фото: Skyroot Aerospace

Очевидно, что SpaceX – самая известная частная компания по запуску космических аппаратов, но кроме нее также есть и другие. Компания Skyroot Aerospace из Индии уже запустила свою ракету Vikram-S в ноябре 2022 года, а теперь готовится стать первой частной индийской компанией, которая запустит спутник.

Во время тестового запуска ракета достигла высоты 90 км, расстояния которое необходимо увеличить, чтобы вывести на орбиту созвездие спутников.

Запуск первого спутника Skyroot должен состояться в 2023 году, что позволит снизить стоимость частных космических запусков. Также запуски Skyroot будут осуществляться на ракетах, распечатанных на 3D-принтере за считанные дни, что также существенно удешевит запуски.

Если эта технология будет успешной, тогда она откроет двери для целого ряда более дешевых запусков научных миссий, что позволит существенно ускорить темпы исследований.

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