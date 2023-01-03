Далекий космос стане ближчим. П'ять найамбітніших космічних місій у 2023 році

Фокус зібрав топ 5 космічних місій, які мають стати поворотним моментом історії освоєння космосу.

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Минулий 2022 рік був багатий на великі події в галузі освоєння космосу, починаючи від запуску телескопа Джеймса Вебба, будівництва китайської космічної станції і старту місячної місії NASA Artemis 1.

Але 2023 рік не збирається поступатися у кількості знакових космічних подій. Ось топ 5 найбільш захопливих місій, які очікуються цьогоріч.

Топ 5 космічних місій. Крижані місяці Юпітера

[ + – ] Ганімед — один із місяців Юпітера Фото: Forbes

Європейське космічне агентство (ESA) планує у квітні запустити місію Jupiter Icy Moons Explorer (Juice). Це стане першою європейською космічною місією з вивчення Юпітера. Апарат досягне своєї точки призначення в липні 2031 року. Основне завдання місії — вийти на орбіту Юпітера і здійснити обльоти найбільших крижаних супутників планети: Європи, Ганімеда та Каллісто.

Після запланованих обльотів, апарат має вийти на орбіту Ганімеда — найбільшого супутника у Сонячній системі. Так Juice стане першим космічним апаратом, який вийшов на орбіту супутника іншої планети.

Крижані супутники Юпітера були обрані для місії невипадково. Вчені припускають, що під товщею льоду приховані океани рідкої води. Наприклад, Європа вважається одним із найімовірніших місць проживання позаземного життя в Сонячній системі.

На борту Juice буде десять наукових приладів, враховуючи радар, який дозволить вченим зазирнути під товстий шар льоду. Це стане першим кроком із картографування і вивчення підповерхневих океанів, що прокладе шлях для майбутніх місій за участю підводних апаратів.

Стартове вікно місії визначено в межах 5-25 квітня.

Топ 5 космічних місій. Запуск космічного корабля Starship

[ + – ] Ракета Super Heavy для корабля Starship Фото: SpaceX

Незважаючи на те, що кампанія SpaceX поки не назвала остаточну дату випробувального польоту надважкого корабля Starship, очікується, що це станеться у першій половині 2023 року.

Передбачається, що Starship стане найбільшим космічним кораблем, який займатиметься доставленням людей із Землі до різних пунктів призначення у космосі. Найпотужніша ракета-носій зможе піднімати на низьку навколоземну орбіту 100 метричних тонн вантажу.

Насправді Starship — це двокомпонентна система, яка складається з космічного корабля Starship, а також потужної ракети Super Heavy. Вона піднімає корабель на висоту майже 65 км, а потім відділяється від корабля і повертається на Землю в межах керованої посадки.

Для того, щоб продовжити подорож космічний корабель використовуватиме власні двигуни.

Наразі було кілька коротких випробувальних польотів системи Starship. Цього ж року має пройти випробувальний політ усієї системи, яка як єдине ціле вирушить у космос. Спочатку такий випробувальний політ планувався у вересні 2022 року, але його відкладали вже кілька разів.

Топ 5 космічних місій. "Дорогий Місяць"

[ + – ] Космічні туристи вирушать у 6-денну подорож до Місяця та назад Фото: NASA

У межах проєкту DearMoon до Місяця планують полетіти представники громадськості. Вони вирушать у шестиденну подорож навколо Місяця і назад. Запланований політ залежатиме від успіху Starship, бо саме на цьому кораблі полетять космічні туристи.

Місія стане першим туристичним польотом у далекий космос.

Підприємець із Японії Юсаку Маесава сплатив майбутній політ і вибрав вісім осіб, які мають полетіти з ним до Місяця. Японець провів конкурс і вибрав своїх попутників, але їхні імена поки що не розголошуються.

Місія стане переломним моментом в історії, оскільки зараз лише професійні астронавти можуть вирушити у глибокий космос. Шестиденна подорож пов'язана з екстремальними ризиками як для здоров'я людей, так і для техніки.

Успіх або провал місії DearMoon обов'язково вплине на майбутнє космічного туризму, який може стати звичною справою або нездійсненною мрією.

Топ 5 космічних місій. Повернення OSIRIS-REx

[ + – ] Цьогоріч на Землю повернеться апарат OSIRIS-REx

У межах місії OSIRIS-REx до навколоземного астероїда Бенну було запущено космічний апарат, який у 2023 році має повернутися на Землю. NASA запустило цю роботизовану місію з метою зібрати зразки породи, з якої складається астероїд Бенну і доставити отриманий матеріал назад на Землю.

Основна частина місії зі збирання зразків пройшла успішно й тепер апарат OSIRIS-REx знаходиться на шляху додому з кілограмом породи на борту. Далі капсула з матеріалом повинна відокремитися від космічного апарату та увійти в атмосферу Землі. Посадка в пустелі Юти має здійснюватися за допомогою парашута 24 вересня.

Раніше лише один раз учені змогли доставити на землю зразок астероїда під час японської місії Хаябуса-2.

Бенну — це не дуже великий астероїд розміром всього півкілометра, але він має дуже цікаві характеристики. Учені вважають, що Бенну відколовся від більшого астероїда у перші 10 млн років Сонячної системи. Деякі мінерали на Бенну були змінені під дією води і це означає, що на батьківському астероїді Бенну була рідка вода.

На Бенну також є дорогоцінні метали, зокрема золото та платина. Також астероїд класифікується як потенційно небезпечний об'єкт, який з невеликою ймовірністю може зіткнутися із Землею у наступному столітті.

Топ 5 космічних місій. Індійський приватний космічний запуск

[ + – ] Ракета індійської компанії Vikram-S Фото: Skyroot Aerospace

Очевидно, що SpaceX — найвідоміша приватна компанія із запуску космічних апаратів, але крім неї також є й інші. Компанія Skyroot Aerospace з Індії вже запустила свою ракету Vikram-S у листопаді 2022 року, а тепер готується стати першою приватною індійською компанією, яка запустить супутник.

Під час тестового запуску ракета досягла висоти 90 км, відстані яку необхідно збільшити, щоб вивести сузір'я супутників на орбіту.

Запуск першого супутника Skyroot має відбутися у 2023 році, що дозволить знизити вартість приватних космічних запусків. Також запуски Skyroot будуть здійснюватися на ракетах, роздрукованих на 3D-принтері за лічені дні, що також суттєво здешевить запуски.

Якщо ця технологія буде успішною, тоді вона відкриє двері для низки дешевших запусків наукових місій, що дозволить суттєво прискорити темпи досліджень.

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