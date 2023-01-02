Хитрые нахлебники. Ученые нашли новый вид растений, которые отказались от фотосинтеза (фото)

Этот новый вид успешно интегрировался в лесную сеть, однако лишь потребляет ресурсы, ничего не привнося взамен.

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В тени очаровательных азиатских лесов ученые обнаружили новый вид растений, которые успешно интегрировались в лесную сеть и отказались от фотосинтеза, пишет Science Alert.

Исследователи обратили внимание, что в листве растения полностью отсутствует зеленый пигмент — так как растение отказалось от фотосинтеза и перешло на использование альтернативного источника питательных в веществ на лесной подстилке. Ранее исследователи полагают, что симбиотические микоризы Monotropastrum humile являются единственным видом, который подключается к "системе питания" грибов, однако оказалось, что это не совсем так

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Симбиотические микоризы широко распространены в Восточной и Юго-Восточной Азии, от Гималаев до Японии. Эти растения подключались к широкой корневой системе леса, откуда получали все необходимые питательные вещества, взамен растения отдавали грибам часть углеводородов, которые они производят с помощью фотосинтеза.

[ + – ] Новый вид (вверху) и M. humile (внизу). Фото: Suetsugu et al., J Plant Res, 2022

Новый вид растений обнаружили исследователи из Японии и Тайваня, он получил название Monotropastrum kirishimense. Ученые полагаю, что данное растение является уникальным — во-первых, его листочки имеют розоватый оттенок, во-вторых, растение полностью отказалось от фотосинтеза, а значит ему попросту нечего предложить корневой системе.

Исследователи обнаружили, что новый вид растений попросту крадет все питательные вещества у грибов и не предлагает им ничего взамен — ведь по сути у него нет никаких продуктов фотосинтеза, чтобы передать их в корневую сетью

Исследователи также обнаружили, что новый вид растений Monotropastrum kirishimense имеет несколько отличительных черт: во-первых они обладают розовыми лепестками и чашелистиками, во-вторых, их корни почти не выступают из почты, в-третьих, они тесно связаны с линией микоризы Russula. Также исследователи обнаружили, что оба вида Monotropastrum kirishimense и Monotropastrum humile вполне могут расти по соседству, однако их сезон цветения не совпадает — последний зацветает на 40 дней позже. Исследователи полагают, что это необходимо для того, чтобы общий опылитель растений, шмель Bombus diversus, не смог случайно перетащить пыльцу одного вида другому и тем самым растение предотвращает возможную гибридизацию.

По словам, эколога из Университета Кобе Кендзи Суэцугу, данный вид фактически моет находиться под угрозой исчезновения, так как вид встречается крайне редко и обитают в старовозрастных лесах.

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