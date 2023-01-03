Действительно ли чай помогает пищеварению: что говорят ученые

Чай является хорошим источником антиоксидантов, но может ли он улучшить процесс пищеварения?

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Настоящей проблемой для некоторых людей являются проблемы с пищеварением, такие как вздутие живота, спазмы в желудке и запор. Бытует мнение, что употребление чая может облегчить эти проблемы. Действительно ли чай может помощь пищеварительной системе, эксперты рассказали изданию Live Science.

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Ученые считают, что само по себе употребление чая в умеренных количествах не может навредить человеку, тем более, что этот напиток является источником антиоксидантов. Американские диетологи считают, что эти соединения могут снизить риск появления некоторых хронических болезней.

В то же время, что касается помощи пищеварению, то употребление чая скорее всего не может стать настоящей панацеей. Эксперты склоняются к тому, что любые проявления дискомфорта в пищеварительной системе и связанные с этим проблемы сможет объяснить и решить исключительно врач. Ведь это может быть свидетельством какой-либо болезни.

Что такое "хорошее" пищеварение?

По словам Нэнси Фаррелл Аллен, диетолога из штата Иллинойс, США, пищеварение — это процесс, во время которого наша пища разделяется на мелкие частицы, которые усваиваются организмом. Благодаря этому процессу организм может превратить питательные вещества в энергию, необходимую для жизнедеятельности, а остальную часть превратить в отходы. По словам эксперта, хорошее пищеварение – это процесс, который не вызывает никакого дискомфорта и приводит к максимальному усвоение питательных веществ с нормальным удалением отходов.

Но не всегда процесс пищеварения у человека проходит хорошо и на это могут влиять следующие факторы:

Непереносимость определенной пищи;

Стресс;

Проблемы со сном:

Аллергия на те или иные компоненты пищи;

Употребление алкоголя;

Хронические болезни;

И неправильное питание.

Может ли чай помочь пищеварению?

[ + – ] По словам Нэнси Фаррелл Аллен, чай может лишь успокоить пищеварительную систему, и есть вероятность того, что человек избавится на некоторое время от вздутия живота или спазмов в желудке Фото: Live Science

По словам Нэнси Фаррелл Аллен, чай может лишь успокоить пищеварительную систему, и есть вероятность того, что человек избавится на некоторое время от вздутия живота или спазмов в желудке. Этот напиток поможет нормализировать кишечную микрофлору и улучшит перистальтику желудочно-кишечного тракта. Но если это связано с развитием какой-либо болезни, то скорее всего понадобится консультация врача.

По словам Лауры Пурди, семейного врача из штата Теннесси, США, черный, зеленый или травяной чай могут помочь при нарушениях пищеварения и на какое-то время убрать раздражения в желудке.

Предыдущие исследования показали, что, например, мята может способствовать расслаблению мышечной ткани в пищеварительной системе и положительно влиять на пищеварение. Но точных доказательств того, что мятный чай может помочь пищеварению нет. По словам Пурди, та же история и с имбирным чаем, который может помочь при тошноте и рвоте. Но насколько он полезен для общего пищеварения, ученые так и не выяснили.

Эксперты сходятся во мнении, что употребление чая не является панацеей от проблем с пищеварением и только врач может определить точные причины дискомфорта и предложить нужное лечение.

[ + – ] Эксперты сходятся во мнении, что употребление чая не является панацеей от проблем с пищеварением и только врач может определить точные причины дискомфорта и предложить нужное лечение Фото: Live Science

Что говорят другие исследования?

Американские ученые провели несколько исследований за последние 10 лет, которые показали, что регулярное употребление чая может поддерживать здоровье пищеварительной системы в долгосрочной перспективе.

Эти исследования показали, что люди, которые пьют примерно три чашки чая в неделю с меньшей вероятностью заболеют раком желудочно-кишечного тракта по сравнению с теми, кто не пьет чай. Также ученые тогда выяснили, что употребление и черного и зеленого чая действительно может успокаивать пищеварительную систему.

Но проблема в том, что таких исследований еще слишком мало, чтобы точно говорить о том, что чай является надежным средством, которое поможет пищеварительной системе быть здоровой.

Фокус уже писал о прошлогоднем исследовании, в котором говорится о том, что употребление зеленого чая в определенных количествах может способствовать улучшению здоровья человека.