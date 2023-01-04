Немо идет на войну. Массовое обесцвечивание кораллов толкает рыб на ненужные конфликты

Исследование показывает, что рифовые рыбы теряют способность принимать верные решения и чаще вступают в ненужные бои.

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Большой Барьерный риф в Австралии пережил четвертое массовое обесцвечивание всего за шесть лет — с тех пор прошло менее года и ученые опасаются, что резкие изменения климата могут и вовсе погубить крупнейшую систему рифов в мире, пишет Daily Mail.

Десятилетиями ученые предупреждают, что последствия глобального потепления будут катастрофическими для всего живого на Земле — новое исследование показывает, что под угрозой также находится Большой Барьерный риф и его обитатели.

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Исследователи предполагают, что рифовые рыбы могут и вовсе оказаться на грани вымирания — всему виной очередное массовое обесцвечивание кораллов. Ученые обнаружили, что некоторым обитателям Большого Барьерного рифа становится все труднее идентифицировать конкурентов, они все чаще принимают неверные решения, в результате чего все чаще вступают в ненужные конфликты. Все это истощает их энергию и в конце концов может привести к гибели рыб.

[ + – ] Ученые провели более 3,5 тысяч наблюдений Фото: Lancaster University

По словам ведущего автора исследования, старшего преподавателя биологии в Ланкастере доктора Салли Кит, способность распознавать конкурентов является ключевой для отдельных рыб. Делая это они способны принимать решение стоит ли им вступать в состязание или лучше отказаться от него, сохранив ценную энергию и избежав ненужных травм.

Эти правила развились для определенной среды обитания, которая, увы, меняется — виной тому повторяющиеся нарушения, в том числе и обесцвечивание кораллов, изменение их численности и идентичности. В свою очередь кораллы являются источником питания для рыб-бабочек, которые, возможно, не способны так резко изменить свою "книгу правил", чтобы пересмотреть принятие решений.

Исследователи предполагают, что это неумение приспособиться может обернуться для ряда рыб вымиранием, а дальнейшее глобальное потепление только ускорит этот процесс.

В ходе исследования ученые провели более 3,5 тысяч наблюдений за 38 видами рыб-бабочек на рифах в 5 регионах в Тихом и Индийском океанах. После массового обесцвечивания кораллов ученые следили за изменениями поведения рыб.

[ + – ] Поведение рыб-бабочек идентично в 5 разных регионах Фото: Lancaster University

Отметим, что в процессе обесцвечивания кораллы из-за стресса вытесняют водоросли, живущие внутри них — именно они придают им цвет и жизнь. Известно, что кораллы вполне способны со временем восстановиться, но только при сохранении определенных условий.

Проанализировав данные наблюдений доктор Кит с коллегами обнаружили, что перед массовым обесцвечиванием кораллов конфликты между представителями разных видов возникали и заканчивались погонями в 72% случаев, а после него этот показатель достигал 90%.

Ученые также обнаружили, что увеличилось не только количество межвидовых погонь, но и их продолжительность — в результате рыбы тратят больше энергии на противостояние с конкурентами, чем раньше. Исследователи предполагают, что это обусловлено тем, что из-за смерти кораллов рифовые рыбы вынуждены менять свое поведение и искать дополнительные источники пищи, осваивать новые территории. Все это заставляет рыб действовать иначе и, увы, не всегда они действуют в своих же интересах.

Кроме того, ученые обнаружили, что в результате этих конфликтов разрушаются взаимосвязи, которые выстраивались тысячелетиями и позволяли разным видам сосуществовать на одной территории.

По словам доктора Кит, наиболее поразительным оказалось то, что поведение рифовых рыб менялось одинаково в разных местах, а значит уже сейчас ученые могут предсказать, как экологические сообщества изменятся в будущем, если океан продолжит нагреваться.

Напомним, что Большой Барьерный риф подвергался массовому обесцвечиванию в 1998 году, затем в 2002, 2016, 2017, 2020 и 2022 годах.

Ранее Фокус писал о том, что волны рекордной жары почти мгновенно уничтожают кораллы в Большом Барьерном рифе.