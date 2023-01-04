Немо йде на війну. Масове знебарвлення коралів штовхає риб на непотрібні конфлікти

Дослідження показує, що рифові риби втрачають здатність ухвалювати правильні рішення та частіше вступають у непотрібні бої.

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Великий Бар'єрний риф в Австралії пережив четверте масове знебарвлення всього за шість років — відтоді минуло менше року, і вчені побоюються, що різкі зміни клімату можуть убити найбільшу систему рифів у світі, пише Daily Mail.

Десятиліттями вчені попереджають, що наслідки глобального потепління будуть катастрофічними для всього живого на Землі — нове дослідження показує, що під загрозою також переуває Великий Бар'єрний риф і його мешканці.

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Дослідники припускають, що рифові риби можуть зовсім виявитися на межі вимирання — в усьому винне чергове масове знебарвлення коралів. Учені виявили, що деяким мешканцям Великого Бар'єрного рифу стає все важче ідентифікувати конкурентів, вони все частіше ухвалюють неправильні рішення, внаслідок чого дедалі частіше вступають у непотрібні конфлікти. Все це виснажує їхню енергію та врешті-решт може призвести до загибелі риб.

[ + – ] Учені провели понад 3,5 тисячі спостережень Фото: Lancaster University

За словами провідної авторки дослідження, старшої викладачки біології в Ланкастері докторки Саллі Кіт, здатність розпізнавати конкурентів є ключовою для окремих риб. Роблячи це, вони здатні ухвалювати рішення, чи варто їм вступати у змагання або краще відмовитися від нього, зберігши цінну енергію та уникнувши непотрібних травм.

Ці правила розвинулися для певного довкілля, яке, на жаль, змінюється — винні повторювані порушення, у тому числі і знебарвлення коралів, зміна їх чисельності й ідентичності. Зі свого боку, корали є джерелом харчування для риб-метеликів, які, можливо, не здатні так різко змінити свою "книгу правил", щоб переглянути ухвалювати рішень.

Дослідники припускають, що це невміння пристосуватися може обернутися для риб вимиранням, а подальше глобальне потепління тільки прискорить цей процес.

У ході дослідження вчені провели понад 3,5 тисячі спостережень за 38 видами риб-метеликів на рифах у 5 регіонах Тихого й Індійського океанів. Після масового знебарвлення коралів учені стежили за змінами поведінки риб.

[ + – ] Поведінка риб-метеликів ідентична в 5 різних регіонах Фото: Lancaster University

Зазначимо, що в процесі знебарвлення корали через стрес витісняють водорості, що живуть усередині них, — саме вони надають їм кольору та життя. Відомо, що корали цілком здатні згодом відновитися, але за збереження певних умов.

Проаналізувавши дані спостережень, докторка Кіт із колегами виявили, що перед масовим знебарвленням коралів конфлікти між представниками різних видів виникали та закінчувалися погонями в 72% випадків, а після нього цей показник сягнув 90%.

Учені також виявили, що збільшилася не лише кількість міжвидових погонь, а й їхня тривалість — у результаті риби витрачають більше енергії на протистояння з конкурентами, ніж раніше. Дослідники припускають, що це зумовлено тим, що через смерть коралів рифові риби змушені змінювати свою поведінку та шукати додаткові джерела їжі, освоювати нові території. Все це змушує риб діяти інакше, і, на жаль, не завжди вони діють у своїх інтересах.

Крім того, вчені виявили, що внаслідок цих конфліктів руйнуються взаємозв'язки, які вибудовувалися тисячоліттями й дозволяли різним видам співіснувати на одній території.

За словами докторки Кіт, найбільш вражаючим виявилося те, що поведінка рифових риб змінювалася однаково в різних місцях, а значить, уже зараз учені можуть передбачити, як екологічні спільноти зміняться в майбутньому, якщо океан продовжить нагріватися.

Нагадаємо, що Великий Бар'єрний риф піддавався масовому знебарвленню в 1998 році, потім у 2002, 2016, 2017, 2020 та 2022 роках.

Раніше Фокус писав про те, що хвилі рекордної спеки майже миттєво знищують корали у Великому Бар'єрному рифі.