Крошечные чудеса Бентли. Альбом снежинок ученого-первопроходца впервые выложили в Сеть (фото)

Музею естественной истории, который купил альбом ученого, потребовалось более 100 лет, чтобы оцифровать его и показать миру.

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Уилсон Бентли родился в семье фермера в отдаленной части Вермонта на северо-востоке США. Известно, что его научный интерес к снегу появился в возрасте 15 лет, когда мать-учительница, подарила ему микроскоп, пишет The Guardian.

Сначала юноша пытался перерисовывать уникальные узоры снежинок, однако они были настолько сложными, что это, увы, не удавалось — кристаллы успевали растаять. Свою лепту в увлечение мальчика внес его отец, когда подарил ему камеру, которую Бентли смог прикрепить к своему микроскопу и наконец-то сделал свое первое фото снежинки — это произошло 15 января 1885 года.

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Парень установил свою установку из микроскопа и камеры в дровяном сарае и каждый раз, когда наступала метель и он получал доступ к бесчисленному количеству снежинок, он приступал к работе — рассматривал и фотографировал кристаллы снега на выкрашенной в черный доске.

По словам менеджера специальных коллекций библиотеки в Музее естественной истории Андреа Харт, в общей сложности Бентли удалось создать уникальный альбом снежинок, в который вошли 355 уникальных гравюр. Этот альбом был куплен лондонским музеев еще в 1899 году, однако только сейчас исследователям удалось оцифровать альбом и теперь доступ к уникальной коллекции получили все, у кого есть доступ к Интернету.

[ + – ] В альбом вошли 355 уникальных гравюр Фото: David Levene/The Guardian

Сам Бентли был очарован красотой кристаллов снега и считал каждую отдельную снежинку шедевром дизайна. Ученый-первопроходец был очарован тем, что один дизайн никогда не встречался дважды, и опечален тем, что когда снежинка таяла, он исчезал навсегда. Именно поэтому ему и пришла идея создать фотоальбом миниатюр, чтобы запечатлеть и сохранить эти "крошечные чудеса красоты".

По словам Харт, посетители лондонского музея также были очарованы изображениями снежинок и хотели использовать эти рисунки в качестве базы для вышивки. Кроме того, исследователи считают, что именно коллекция Бентли побудила людей по всему миру начать вырезать снежинки из бумаги.

Известно, что Бентли оставался верным своей любви к снегу до самого конца. 47 зим подряд он делал фото уникальных снежинок с помощью все той же камеры, и все того же микроскопа — в общей сложности ученому-первопроходцу удалось запечатлеть более 5,3 тысяч кристаллов снега.

Кроме того Бентли стал первым американцем, которому удалось зафиксировать размеры капель дождя, и одним из первых, физиков облаков. Он умер в возрасте 66 лет, 23 декабря 1931 года, пройдя через свою любимую метель.

Посмотреть коллекцию снежинок Бентли можно тут

Ранее Фокус писал о том, что ученые бьются над идеей создания идеальной снежинки.