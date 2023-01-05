Крихітні чудеса Бентлі. Альбом сніжинок вченого-першопрохідця вперше виклали у Мережу (фото)

Музею природної історії, який купив альбом вченого, знадобилося понад 100 років, щоб оцифрувати його та показати світу.

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Вілсон Бентлі народився у сім'ї фермера у віддаленій частині Вермонта на північному сході США. Відомо, що його науковий інтерес до снігу з'явився у віці 15 років, коли мати-вчителька подарувала йому мікроскоп, пише The Guardian.

Спочатку юнак намагався перемальовувати унікальні візерунки сніжинок, проте вони були настільки складними, що це, на жаль, не вдавалося — кристали встигали розтанути. Свій внесок у захоплення хлопчика зробив його батько, коли подарував йому камеру, яку Бентлі зміг прикріпити до свого мікроскопа і нарешті зробив своє перше фото сніжинки — це сталося 15 січня 1885 року.

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Хлопець встановив свою установку з мікроскопа та камери в дров'яному сараї і щоразу, коли наступала хуртовина і він отримував доступ до незліченної кількості сніжинок, він приступав до роботи — розглядав та фотографував кристали снігу на пофарбованій у чорний дошці.

За словами менеджера спеціальних колекцій бібліотеки в Музеї природної історії Андреа Харт, загалом Бентлі вдалося створити унікальний альбом сніжинок, до якого увійшли 355 унікальних гравюр. Цей альбом був куплений лондонським музеєм ще в 1899 році, проте тільки зараз дослідникам вдалося оцифрувати альбом і тепер доступ до унікальної колекції отримали всі, хто має доступ до Інтернету.

[ + – ] До альбому увійшли 355 унікальних гравюр. Фото: David Levene/The Guardian

Сам Бентлі був зачарований красою кристалів снігу та вважав кожну окрему сніжинку шедевром дизайну. Вчений-першопрохідник був зачарований тим, що один дизайн ніколи не зустрічався двічі, і засмучений тим, що коли сніжинка танула, він зникав назавжди. Саме тому йому й прийшла ідея створити фотоальбом мініатюр, щоб сфотографувати та зберегти ці "крихітні дива краси".

За словами Харт, відвідувачі лондонського музею також були зачаровані зображеннями сніжинок та хотіли використовувати ці малюнки як базу для вишивки. Крім того, дослідники вважають, що саме колекція Бентлі спонукала людей по всьому світу почати вирізати сніжинки з паперу.

Відомо, що Бентлі залишався вірним своїй любові до снігу до кінця. 47 зим поспіль він робив фото унікальних сніжинок за допомогою тієї ж камери, і все того ж мікроскопа — загалом вченому-першопрохідцю вдалося відобразити понад 5,3 тисячі кристалів снігу.

Крім того, Бентлі став першим американцем, якому вдалося зафіксувати розміри крапель дощу, і одним з перших фізиків хмар. Він помер у віці 66 років, 23 грудня 1931 року, пройшовши через свою улюблену хуртовину.

Переглянути колекцію сніжинок Бентлі можна тут

Раніше Фокус писав про те, що вчені б'ються над ідеєю створення ідеальної сніжинки.