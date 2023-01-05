Ученые рассказали, какой вкус имеет грудное молоко и можно ли его пить взрослым

Грудное молоко точно полезно для младенцев, но взрослым его лучше не пить.

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Ученым уже давно известно, что новорожденным грудное молоко точно нравится. И некоторые взрослые задаются вопросом, почему так происходит. И конечно же многих интересует, какое на вкус грудное молоко. Что же такого важного содержит грудное молоко и можно ли его пить взрослым, рассказали ученые изданию Live Science.

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По словам Алексы Мизес Мэлчак, семейного врача из Центра семейной медицины, штата Северная Каролина, США, грудное молоко по вкусу точно отличается от молока коровы. И на вкус этого молока влияют как пища, которую потребляют мама ребенка, время суток, а также образ жизни мамы новорожденного.

Какой вкус имеет грудное молоко?

Как показали недавние исследования американских ученых, вкус грудного молока у разных мам отличается. Но точно известно, что грудное молоко чаще всего имеет сладкий и сливочный вкус. В то же время, по словам ученых, грудное молоко отличается от молока коровы. Да, они состоят из похожих веществ, в том числе оба содержат лактозу, но коровье молоко более жирное, и в нем больше минералов и белков.

[ + – ] ак показали недавние исследования американских ученых, вкус грудного молока у разных мам отличается. Но точно известно, что грудное молоко чаще всего имеет сладкий и сливочный вкус Фото: Live Science

Это не означает, что всего этого нет в грудном молоке матери, просто в молоке коровы содержаться элементы, которые более необходимы корове. В то же время в грудном молоке есть и минералы, и белки, и жиры, а также антитела, стволовые клетки, ферменты и гормоны, которые просто необходимы новорожденному на начальном этапе его жизни.

Как показывают исследования, сливочный вкус грудному молоку скорее всего придают жиры, которых в нем содержится от 3,5% до 4,5%. То есть именно такая жирность молока матери. В то же время после обработки коровье молоко имеет лишь 3,25% жирности. Также грудное молоко, если сравнивать с обычным молоком из супермаркета, всегда очень теплое и имеет температуру примерно в 37 градусов Цельсия.

По словам Мизес Мэлчак, грудное молоко, как и коровье также может испортиться, если его слишком долго хранить в отдельной емкости. В результате грудное молоко начинает вонять гнилью и приобретает горький вкус. Согласно исследованиям американских ученых, заморозка грудного молока для его сохранения, приведет к тому, что его вкус также станет неприятным.

[ + – ] Грудное молоко, как и коровье также может испортиться, если его слишком долго хранить в отдельной емкости. В результате грудное молоко начинает вонять гнилью и приобретает горький вкус Фото: Live Science

Что может повлиять на вкус грудного молока?

По словам Алексы Мизес Мэлчак, в грудном молоке содержаться все необходимые питательные вещества для развития ребенка. Но эти вещества создаются из пищи, которую потребляет кормящая мама. Но природа позаботилась о том, чтобы в молоке были именно те вещества, которые необходимы новорожденному для его роста и развития, особенно в первые шесть недель жизни ребенка.

"Самое первое молоко, которое появляется у матери после рождения ребенка называется молозивом. В нем очень мало сахара, но достаточно много элементов, которые необходимы для укрепления иммунной системы ребенка. Примерно через неделю или две у мамы появляются другой тип молока, в котором уже сахара больше, а также больше других питательных веществ. А уже через месяц-полтора грудное молоко состоит из более-менее постоянного состава питательных веществ, таких как сахар, жиры, витамины и минералы. И это молоко не меняется до окончания кормления грудью", — говорит Мизес Мэлчак.

Но, по словам ученых, на вкус и состав грудного молока также могут влиять антитела, которые попали туда от матери, если она заболеет. Даже во время одного кормления вкус молока и его жирность может изменятся. Если сначала оно более водянистое, то в конце кормления оно более жирное.

[ + – ] На вкус и состав грудного молока также могут влиять антитела, которые попали туда от матери, если она заболеет. Даже во время одного кормления вкус молока и его жирность может изменятся. Если сначала оно более водянистое, то в конце кормления оно более жирное Фото: Live Science

Как показывают исследования, на вкус грудного молока влияет не только пища, которую употребляет кормящая мама, но и ее физическая активность, а также употребление алкоголя или курение. Например, продукты с острыми специями или с высоким содержанием сахара, могут изменить вкус молока

"То, что ест мама, то есть вещества из ее пищи точно попадут в грудное молоко. Это касается и алкоголя и даже кофеина", — говорит Мизес Мэлчак.

Можно ли взрослым пить грудное молоко?

Американские семейные врачи рекомендуют, если мама принимает решение кормить грудью, делать это только в течение первого года жизни ребенка. Но Мизес Мэлчак считает, что самая большая польза от грудного молока ощущается только в первые полгода жизни ребенка.

Если это молоко такое полезное, то можно ли его пить взрослым? Ученые однозначно говорят, что этого делать нельзя. В грудном молоке нет ничего полезного для взрослых, ведь оно предназначено именно для новорожденных. Укрепить таким образом свою иммунную систему точно не получится, говорят ученые.

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