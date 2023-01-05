Учені розповіли, який смак має грудне молоко та чи можна його пити дорослим

Грудне молоко точно корисне для немовлят, але дорослим краще не пити.

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Ученим уже давно відомо, що новонародженим грудне молоко точно подобається. І деякі дорослі запитують, чому так відбувається. І, звичайно ж, багатьох цікавить, яке на смак грудне молоко. Що такого важливого містить грудне молоко та чи можна його пити дорослим, розповіли вчені виданню Live Science.

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За словами Алекси Мізес Мелчак, сімейної лікарки з Центру сімейної медицини штату Північна Кароліна, що в США, грудне молоко за смаком точно відрізняється від молока корови. І на смак цього молока впливають як їжа, яку споживає мати дитини, час доби, так і спосіб життя мами новонародженого.

Який смак має грудне молоко?

Як показали недавні дослідження американських учених, смак грудного молока в різних мам відрізняється. Але точно відомо, що грудне молоко найчастіше має солодкий і вершковий смак. Водночас, за словами вчених, грудне молоко відрізняється від молока корови. Так, воно складається зі схожих речовин, у тому числі обидва види містять лактозу, але коров'яче молоко жирніше, і в ньому більше мінералів і білків.

[ + – ] Як показали недавні дослідження американських учених, смак грудного молока в різних мам відрізняється. Але точно відомо, що грудне молоко найчастіше має солодкий і вершковий смак. Фото: Live Science

Це не означає, що всього цього немає в грудному молоці матері, просто в молоці корови містяться елементи, які необхідні корові. Водночас у грудному молоці є і мінерали, і білки, і жири, а також антитіла, стовбурові клітини, ферменти й гормони, які просто необхідні новонародженому на початковому етапі його життя.

Як показують дослідження, вершковий смак грудного молока, швидше за все, надають жири, яких у ньому міститься від 3,5% до 4,5%. Тобто саме така жирність молока матері. Водночас після обробки коров'яче молоко має лише 3,25% жирності. Також грудне молоко, якщо порівнювати зі звичайним молоком із супермаркету, завжди дуже тепле та має температуру приблизно 37 градусів за Цельсієм.

За словами Мізес Мелчак, грудне молоко, як і коров'яче, може також зіпсуватися, якщо його занадто довго зберігати в окремій ємності. У результаті грудне молоко починає смердіти гниллю та набуває гіркого смаку. Згідно з дослідженнями американських учених, заморозка грудного молока для його збереження призведе до того, що його смак також стане неприємним.

[ + – ] Грудне молоко, як і коров'яче може також зіпсуватися, якщо його занадто довго зберігати в окремій ємності. В результаті грудне молоко починає смердити гниллю і набуває гіркого смаку Фото: Live Science

Що може спричинити смак грудного молока?

За словами Алекси Мізес Мелчак, у грудному молоці містяться всі необхідні поживні речовини для розвитку дитини. Але ці речовини створюються з їжі, яку споживає мама, яка годує. Але природа подбала про те, щоб у молоці були саме ті речовини, які необхідні новонародженому для його зростання та розвитку, особливо в перші шість тижнів життя дитини.

"Найперше молоко, яке з'являється в матері після народження дитини, називається молозивом. У ньому дуже мало цукру, але досить багато елементів, які необхідні для зміцнення імунної системи дитини. Приблизно через тиждень або два в мами з'являються інший тип молока, у якому вже цукру більше, а також більше інших поживних речовин. А вже через місяць-півтора грудне молоко складається з більш-менш постійного складу поживних речовин, таких як цукор, жири, вітаміни та мінерали. І це молоко не змінюється до закінчення годування груддю", — каже Мізес Мелчак.

Але, за словами вчених, на смак і склад грудного молока також можуть упливати антитіла, які потрапили туди від матері, якщо вона захворіє. Навіть під час одного годування смак молока та його жирність може змінюватися. Якщо спочатку воно водянистіше, то в кінці годування воно жирніше.

[ + – ] На смак і склад грудного молока також можуть упливати антитіла, які потрапили туди від матері, якщо вона захворіє. Навіть під час одного годування смак молока та його жирність може змінюватися. Якщо спочатку воно водянистіше, то в кінці годування воно жирніше. Фото: Live Science

Як показують дослідження, на смак грудного молока впливає не тільки їжа, яку вживає мама, яка годує, але і її фізична активність, а також вживання алкоголю або куріння. Наприклад, продукти з гострими спеціями або з високим вмістом цукру можуть змінити смак молока.

"Те, що їсть мама, тобто речовини з її їжі, точно потраплять у грудне молоко. Це стосується і алкоголю, і навіть кофеїну", — каже Мізес Мелчак.

Чи можна дорослим пити грудне молоко?

Американські сімейні лікарі рекомендують, якщо мама вирішує годувати грудьми, робити це лише протягом першого року життя дитини. Але Мізес Мелчак вважає, що найбільша користь від грудного молока відчувається лише в перші пів року життя дитини.

Якщо це молоко таке корисне, чи можна його пити дорослим? Учені однозначно кажуть, що цього не можна робити. У грудному молоці немає нічого корисного для дорослих, адже воно призначене саме для новонароджених. Зміцнити так свою імунну систему точно не вдасться, кажуть учені.

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