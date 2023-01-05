Эмпаты от бога. Крысы умилительно прыгают от радости, наблюдая, как других крыс щекочут (видео)

Исследователи полагают, что в этот момент они, вероятно поддаются, заразительному смеху.

Related video

Крысы — чертовски очаровательные существа. От вождения машинок для расслабления, до ударов головой в такт и даже игры в прятки — кажется они давно вышли за рамки того, чего бы мы могли от них ожидать, пишет IFL Science.

После тысяч различных анализов и тестов, проведенных на крысах, ученые обнаружили, что они весьма социальны и очень эмпатичны. Тогда же они узнали, что плохое обращение с сородичами в лаборатории может повлиять на всех остальных.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

К счастью, новое исследование более радостное — ученые обнаружили, что у крыс очень заразительный смех и им, похоже, нравится когда щекочут их собратьев. Исследователи обнаружили, что животные, что называется, "прыгают от радости", когда видят, что кто-то щекочет других крыс. Более того, исследователи обнаружили, что смех крыс, которых щекочут весьма заразителен — по крайней мере об этом свидетельствует мозг животных.

В последние несколько лет ученые все чаще исследуют эмпатию у грызунов, а щекотка является одним из лучших представлений о том, как мы понимаем эмпатию. Спонтанный человеческий смех может быть заразительным настолько, что все в комнате подключатся к нему. Оказывается, у крыс это работает также.

В ходе исследования ученые сосредоточились на изучении базовой формы эмпатии — первичной эмпатии, которая, как считается, возникает в определенных участках мозга. Исследователи соорудили небольшую комнату для грызунов и разделили их на две группы — демонстраторы, которых щекотали руками или на видео, и наблюдатели, которые следили за собратьями. Кроме того, крысы могли слышать звуки, издаваемые друг другом. Во время экспериментов электроды в мозгу грызунов фиксировали активность нейронов в областях мозга, на которых сосредоточились исследователи.

Ученые обнаружили, что активность возникала в самых глубоких слоях соматосенсорных нейронов туловища — это происходило при просмотре видео или живом наблюдении. Однако лишь в последнем варианте исследователи могли наблюдать, как крысы начинали буквально прыгать от радости, наблюдая, как их сородича щекочут.

Соматосенсорная кора туловища будто заряжалась, когда крысы издавали звуки, поэтому ученые предположили, что эта область мозга грызунов связана с заразительным смехом и сочувствием к сородичам, которых щекочут.

Ученые предполагают, что заразительный смех, как в случае с крысами, так и в случае с людьми, требует непосредственного присутствия крысы (или человека), чтобы возыметь полный эффект и подействовать на другого представителя вида. Исследователи предполагают, что такая реакция не ограничивается лишь крысами, так как некоторые другие животные также демонстрируют счастливые прыжки.

В дальнейшем исследователи планируют продолжить цикл анализа положительных эмоций у животных.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, что крысы могут чувствовать музыкальный ритм и двигаться в такт.