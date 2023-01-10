Гигантские нейтронные звезды живут меньше мушек-однодневок: всего несколько миллисекунд

Астрономы нашли способ обнаружить огромные нейтронные звезды, которые исчезают в мгновение ока.

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Новое исследование показывает, что гигантские нейтронные звезды могут существовать в течение нескольких миллисекунд при слиянии двух нейтронных звезд. Обнаружить их невероятно сложно, но есть один способ, пишет Inverse.

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Нейтронные звезды представляют собой маленькие, диаметром до 20 км, чрезвычайно плотные остатки гигантских звезд, которые взорвались в виде сверхновой. Когда две такие звезды сталкиваются вместе, то они могут производить как гравитационные волны, так гамма-всплески, самое энергическое излучение во Вселенной.

Иногда наземные детекторы гравитационных волн могут поймать отголоски столкновения двух нейтронных звезд, но они не могут обнаружить присутствие гигантской нейтронной звезды, которая появляется на несколько миллисекунд, а затем исчезает. И здесь на помощь астрономам могут прийти гамма-всплески.

Считается, что такая звезда появляется на мгновение перед тем, как две столкнувшиеся нейтронные звезды превратятся в черную дыру. Две нейтронные звезды производят гравитационные волны, когда они сжимаются в черную дыру и выпускают широкий спектр излучения, но это происходит не раньше, чем на мгновение появится гигантская нейтронная звезда.

Детекторы гравитационных волн недостаточно чувствительны, чтобы обнаружить ее присутствие, но детекторы гамма-излучения могут это сделать. По крайней мере так считает автор нового исследования Сесилия Чиренти из Университета штата Мэриленд, США.

[ + – ] Нейтронные звезды представляют собой маленькие, диаметром до 20 км, чрезвычайно плотные остатки гигантских звезд, которые взорвались в виде сверхновой Фото: Inverse

По словам ученой, когда происходит слияние двух нейтронных звезд, то в результате этого процесса в космос вылетает сильный поток гамма-излучения, которое представляет собой наиболее энергичное и яркое электромагнитное явления во Вселенной.

Чиренти предполагает, что огромные нейтронные звезды, которые появляются в результате слияния двух звезд поменьше, могут оставить информацию о своем существовании в виде колебаний в коротких гамма-всплесков. Ученые выделили два гамма-всплеска, которые могут говорить о том, что они появились в результате появления гигантской нейтронной звезды.

"Я думаю, что можно использовать гамма-излучение в качестве альтернативы гравитационным волнам для поиска этих огромных нейтронных звезд", — говорит Чиренти.

С помощью гамма-всплесков, как считают ученые, можно определить в каком состоянии находится вещество в этой необычной звезде, а также понять ее точный состав. Чиренти считает, что улучшение существующих детекторов гравитационных волн, которые станут более чувствительными к гамма-излучению, позволит обнаружить эти мимолетные звезды.

Как уже писал Фокус, ученые смогут заглянуть внутрь самого плотного объекта во Вселенной, которыми являются нейтронные звезды. Новое открытие позволит ученым обнаружить их главные составляющие.

Также Фокус писал о том, что в одном из шаровых звездных скоплений на расстоянии в 28 тысяч световых лет от Земли скрываются уникальные нейтронные звезды.

Что касается нашей звезды, то есть Солнца, то как уже писал Фокус, NASA показало, как выглядит самая мощная вспышка на нашей звезде.