Ученые обнаружили область мозга, которая отвечает за взлет по карьерной лестнице

Группа исследователей нанесла на карту части мозга, которые поддерживают нашу способность решать проблемы в различных сферах – иначе известную как подвижный интеллект.

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Подвижный интеллект (или жидкостный интеллект), возможно, является определяющей чертой человеческого познания. Он предсказывает образовательный и профессиональный успех, социальную мобильность, здоровье и долголетие. Это также коррелирует со многими когнитивными способностями, такими как память, пишет SciTechDaily.

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Жидкостный интеллект считается ключевой особенностью "активного мышления" — набора сложных психических процессов, связанных с абстракцией, суждением, вниманием, выработкой стратегии и торможением. Все эти навыки можно использовать в повседневной деятельности — от организации званого обеда до заполнения налоговой декларации.

Несмотря на свою центральную роль в человеческом поведении, остается спорным вопрос того, является ли подвижный интеллект одной когнитивной способностью, или же это совокупность таких явлений. А также непонятен характер его связи с мозгом.

Чтобы установить, какие части мозга необходимы для определенной способности, исследователи должны изучить пациентов, у которых эта часть либо отсутствует, либо повреждена. Такие исследования "картирования дефицита поражения" трудно проводить из-за сложности выявления и тестирования пациентов с очаговым повреждением головного мозга.

Следовательно, в предыдущих исследованиях в основном использовались методы функциональной визуализации (МРТ), что может вводить в заблуждение.

В новом исследовании опрошены 227 пациентов, перенесших либо опухоль головного мозга, либо инсульт в определенных частях мозга. Для анализа использовался тест Raven Advanced Progressive Matrices (APM) – лучший тест на гибкость интеллекта. Он содержит задачи на зрительные образы с множественным выбором возрастающей сложности. Каждая задача представляет собой неполный набор геометрических фигур и требует выбора недостающей части из множества возможных вариантов.

Затем исследователи представили новый подход "картирование дефицита поражения", чтобы распутать сложные анатомические закономерности распространенных форм повреждения головного мозга, таких как инсульт.

В их подходе отношения между областями мозга рассматривались как математическая сеть, связи которой описывают тенденцию областей поражаться вместе либо из-за процесса болезни, либо как отражение общности когнитивных способностей.

Это позволило исследователям совместить карту когнитивных способностей мозга и паттерны повреждений, благодаря чему была составлена карта различных частей мозга и определено, какие травмы давали проблемы с определенными заданиями.

Исследователи обнаружили, что снижение производительности подвижного интеллекта в основном ограничивалось пациентами с поражениями правой лобной доли, а не с обширным набором поврежденных областей. Наряду с опухолями головного мозга и инсультом такое поражение часто встречается у пациентов с рядом других неврологических состояний, включая черепно-мозговую травму и деменцию.

Ведущий автор, профессор Лиза Чиполотти (Институт неврологии Куин-Сквер, Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе), сказала: "Наши результаты впервые показывают, что правые лобные области мозга имеют решающее значение для высокоуровневых функций, связанных с подвижным интеллектом, таких как проблемное мышление, решение и рассуждение".

"Это поддерживает использование теста APM в клинических условиях как способ оценки подвижного интеллекта и выявления дисфункции правой лобной доли".

"Наш подход, сочетающий в себе новое картирование поражений и дефектов с подробным исследованием эффективности APM на большой выборке пациентов, дает важную информацию о нейронной основе жидкостного интеллекта. Необходимо уделять больше внимания исследованиям поражений, чтобы выявить взаимосвязь между мозгом и когнитивными функциями, которая часто определяет, как лечат неврологические расстройства" — подытожила Чиполотти.

Ранее Фокус писал, как кошки и собаки могут защитить человека от развития деменции. Ученые считают, что домашние животные улучшают работу мозга, особенно такие функции, как память.