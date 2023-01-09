Кошки и собаки могут защитить человека от развития деменции: что выяснили ученые

Новое исследование предполагает, что людям старшего поколения домашние любимцы могут помочь поддерживать мозг здоровым.

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Ученые из Университета штата Мичиган, США, представили новое исследование, в котором они предполагают, что наличие котов и собак у людей старше 50 лет, может уменьшить риск развития деменции, пишет ScienceAlert.

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Новое исследование американских ученых показало, что люди старшего возраста, которые имеют котов и собак, показывают лучшие результаты при прохождении когнитивных тестов, чем те, у которых нет домашних любимцев.

Ученые считают, что домашние животные могут улучшить работу мозга, особенно что касается памяти. Исследователи считают, что стареющий мозг может дольше быть здоровым, что уменьшает риск развития такой опасной болезни, как деменция.

Как показало исследование, самый благотворный эффект наличие домашних любимцев оказывает на работу мозга у людей старше 65 лет, когда могут проявится серьезные нарушения в функционировании этого органа. Ученые выяснили, что владеющие более 5 лет кошками или собаками люди, имеют лучшую кратковременную и долговременную память, чем те, у которых нет домашних животных.

Но ученые предупреждают, это исследование не доказывает наличие прямой связи межу владением домашним животным и снижением риска развития деменции. Это может быть одним из факторов, который может влиять на этот процесс, благодаря постоянному общению с домашними любимцами.

[ + – ] Ученые считают, что домашние животные могут улучшить работу мозга, особенно что касается памяти. Исследователи считают, что стареющий мозг может дольше быть здоровым, что уменьшает риск развития такой опасной болезни, как деменция Фото: CNN

В то же время исследование объединяет предыдущие данные, которые показывают, что наличие собак и кошек у себя дома полезно для здоровья человека. Если нет других противопоказаний, например, аллергии. Хотя эти исследования являются лишь теориями, которые объясняют потенциально положительное влияние домашних животных на жизнь и здоровье мозга человека, и они еще не доказаны.

Согласно одной из теорий, наличие собаки, например, может означать, что их владельцы вынуждены вставать рано и больше двигаться, а ежедневные движения тесно связаны со здоровьем мозга.

Другая теория предполагает, что домашние любимцы приносят новые бактерии, которые могут улучшить здоровье кишечника человека. Уже доказано, что существует важная связь между здоровьем ЖКТ и здоровьем мозга.

Также ученые считают, что само наличие кошки и ли собаки делает человека более счастливым, а значит уменьшается уровень стресса, который негативно влияет на работу мозга.

Также люди могут меньше чувствовать себя одинокими, особенно в старшем возрасте, а как уже доказали ученые одиночество может изменить саму структуру и функции нашего мозга.

Учитывая тот факт, что риск появления деменции возрастает при отсутствии физической активности, когда имеются сердечно-сосудистые заболевания, депрессия и хронический стресс, то теоретически домашние любимцы могут влиять положительно на здоровье человека, особенно на здоровье мозга, считают ученые.

Фокус уже писал о том, что ученые назвали фактор №1, который влияет на появление болезни Альцгеймера. Эта болезнь является самым опасным проявлением деменции.