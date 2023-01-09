Кішки та собаки можуть захистити людину від розвитку деменції: що з'ясували вчені

Нове дослідження передбачає, що людям старшого покоління домашні улюбленці можуть допомогти підтримувати здоровий мозок.

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Учені з Університету штату Мічиган, що в США, представили нове дослідження, де вони припускають, що наявність котів і собак у людей старших за 50 років може зменшити ризик розвитку деменції, пише ScienceAlert.

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Нове дослідження американських учених показало, що люди старшого віку, які мають котів і собак, показують кращі результати під час проходження когнітивних тестів, ніж ті, які не мають домашніх улюбленців.

Учені вважають, що домашні тварини можуть покращити роботу мозку, особливо пам'яті. Дослідники вважають, що мозок, що старіє, може довше бути здоровим, що зменшує ризик розвитку такої небезпечної хвороби як деменція.

Як показало дослідження, найсприятливіший ефект наявність домашніх улюбленців робить на роботу мозку в людей, старших за 65 років, коли можуть виявитися серйозні порушення у функціонуванні цього органа. Вчені з'ясували, що люди, які володіють понад 5 років кішками або собаками, мають кращу короткочасну й довготривалу пам'ять, ніж ті, які не мають домашніх тварин.

Але вчені попереджають, це дослідження не доводить наявність прямого зв'язку між володінням твариною та зниженням ризику розвитку деменції. Це може бути одним із факторів, який може впливати на цей процес завдяки постійному спілкуванню з домашніми улюбленцями.

[ + – ] Учені вважають, що домашні тварини можуть покращити роботу мозку, особливо пам'яті. Дослідники вважають, що мозок, що старіє, може довше бути здоровим, що зменшує ризик розвитку такої небезпечної хвороби як деменція. Фото: CNN

Водночас дослідження об'єднує попередні дані, які показують, що наявність собак і кішок вдома є корисною для здоров'я людини. Якщо немає інших протипоказань, наприклад, алергії. Хоча ці дослідження є лише теоріями, які пояснюють потенційно позитивний уплив домашніх тварин на життя та здоров'я мозку людини, і вони ще не доведені.

Згідно з однією з теорій, наявність собаки, наприклад, може означати, що їхні власники змушені вставати рано та більше рухатися, а щоденні рухи тісно пов'язані зі здоров'ям мозку.

Інша теорія передбачає, що домашні улюбленці приносять нові бактерії, які можуть покращити здоров'я кишок людини. Вже доведено, що існує важливий зв'язок між здоров'ям ШКТ і здоров'ям мозку.

Також учені вважають, що сама наявність кішки та собаки робить людину щасливішою, а значить, зменшується рівень стресу, який негативно впливає на роботу мозку.

Також люди можуть менше почуватися самотніми, особливо в старшому віці, а, як уже довели вчені, самотність може змінити саму структуру та функції нашого мозку.

Враховуючи той факт, що ризик появи деменції зростає за відсутності фізичної активності, коли є серцево-судинні захворювання, депресія та хронічний стрес, теоретично домашні улюбленці можуть впливати позитивно на здоров'я людини, особливо на здоров'я мозку, вважають учені.

Фокус уже писав про те, що вчені назвали фактор №1, який впливає на появу хвороби Альцгеймера. Ця хвороба є найнебезпечнішим проявом деменції.