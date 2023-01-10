"Крышка" от нагрева. Ученые рассказали, что необходимо для формирования нового морского льда

Исследователи считают, что важную роль в этом процессе играет не только температура, но и еще одно свойство поверхностных вод.

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Известно, что на образование полярного морского льда влияют низкие температуры в зимние месяцы. Однако новое исследование предполагает, что не все, есть еще нечто, что даже более важно, пишет Sci Tech Daily.

Новое исследование группы ученых из Гетеборгского университета предполагает, что соль играет важную роль в формировании полярного морского льда, по сути, она помогает создать некую "крышку", которая работает как защитный барьер от нагрева.

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Доказано, что морской лед формируется в зимние месяцы из-за низких температур, однако опускание более холодной и плотной воды по идее должно было бы вернуть более теплую воду на поверхность и тем самым предотвратить образование льда. В новом исследовании ученые попытались разобраться, почему же этого не происходит на самом деле. Ответ оказался достаточно прост — все дело в соли.

По словам соавтора исследования профессора физической океанографии Фабьена Роке, все дело в том, что поверхностные воды менее соленые из-за поступления пресной воды от тающих на полюсах льдов и осадков. При этом разница солености поверхностных и более глубоких вод по сути играет важнейшую роль в формировании морского льда при низких температурах на полюсах. Проще говоря, если бы не разница между поверхностными и глубокими водами, она не стала бы расслоенной и в конце концов вода бы просто смешивалась и предотвращала образование льда.

Поверхностные воды с их меньшей соленостью по сути создаю "крышку", которая задерживает теплую воду и не позволяет ей подниматься на поверхность. Без этой своеобразной "крышки" одних только низких температур было бы недостаточно для замораживания постоянно движущейся теплой воды.

Исследователи отмечают, что прочность этой "крышки" напрямую связана с уникальными свойствами морской воды. В пресной воде, вода холоднее 4 градусов Цельсия будет иметь меньшую плотность, а потому будет оставаться на поверхности и преобразуется в лед, не смешиваясь с водой из глубин. При этом в океане соленая вода имеет наименьшую плотность при температуре замерзания около -2 градусов Цельсия. Однако плотность воды намного меньше зависит от температуры в холодной воде, чем в более теплой, что весьма любопытно для жидкости.

По словам Роке, чем ближе мы находимся к полюсам, тем более важную роль здесь будет играть соленость — именно она предотвращает перемешивание и выравнивание температуры воды.

Исследователи полагают, что данное открытие в очередной раз дает понять насколько значимую роль особые свойства молекулы воды играют для климата нашей планеты. Исходя из того, что полярный морской лед по сути сам по себе является важным фактором, препятствующим парниковому эффекту, ведь он отражает солнечный свет, нам необходимо больше узнать о том, как он образуется и какие идеальные условия для этого необходимы.

Роке также отмечает, что из-за уменьшения площади морского льда "защитная крышка" более низкой солености становится все слабее, а значит больше углерода будет попадать в атмосферу. Однако существует сценарий при котором, теплая вода приведет к увеличению пресной воды в полярных морях по мере таяния ледников, потенциально это увеличит количество осадков, затем увеличиться разница в солености, а это поспособствует образованию нового морского льда. Впрочем ученые считают, что пока сложно предположить по какому именно сценарию будут развиваться события.

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