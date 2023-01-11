Самый большой нефритовый артефакт. В Китае обнаружили жертвенную яму с ценными находками
Археологи из Института культурных реликвий и археологии провинции Аньхой обнаружили жертвенную яму на археологических раскопках Линцзятань.
Линцзятань находится вдоль реки Янцзы в уезде Ханшань провинции Аньхой, Китай. Впервые памятник обнаружили в 1985 году, когда крестьянин, копая могилу для своей покойной матери, нашел нефритовые и каменные орудия труда, пишет HeritageDaily.
В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!
Он рассказал о находках в местное культурное бюро, что со своей стороны обусловило начало систематических раскопок, что позволило обнаружить большое неолитическое поселение, датированное периодом от 5300 до 5800 лет назад.
Предыдущие раскопки обнаружили плотно расположенные неолитические захоронения и другие важные памятки, такие как жертвенники, ямы для жертвоприношений, каменные круги и фундаменты многочисленных жилых сооружений.
С октября 2021 по апрель 2022 археологи раскопали участок площадью 327 квадратных метров вблизи кладбища, где нашли неолитическую жертвенную яму размером более 4 м в длину на глубине 0,3 м.
Ее заполняли обожженный глиняный кирпич, каменные орудия труда и остатки костей, на которых древние люди сжигали нефрит во время ритуального жертвоприношения. Раскопки ямы также обнаружили более 400 артефактов, среди которых бусы, браслеты, расчески и нефритовые украшения.
Одной из самых важных находок считается крупный китайский нефритовый артефакт в форме дуги, известный как "хуан". Это самый большой такой найденный на китайских археологических раскопках периода неолита и нефритовый предмет в форме дракона.
Как считают археологи, такие новые находки еще больше укрепляют исторический статус этого места в изучении ранних цивилизаций. Это место является ключевым для раскрытия в начале 5,000 лет китайской цивилизации.
Ранее Фокус писал о другом не менее важном открытии, сделанном в Китае. Там обнаружили череп старше миллиона лет.