Самый большой нефритовый артефакт. В Китае обнаружили жертвенную яму с ценными находками

Археологи из Института культурных реликвий и археологии провинции Аньхой обнаружили жертвенную яму на археологических раскопках Линцзятань.

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Линцзятань находится вдоль реки Янцзы в уезде Ханшань провинции Аньхой, Китай. Впервые памятник обнаружили в 1985 году, когда крестьянин, копая могилу для своей покойной матери, нашел нефритовые и каменные орудия труда, пишет HeritageDaily.

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Он рассказал о находках в местное культурное бюро, что со своей стороны обусловило начало систематических раскопок, что позволило обнаружить большое неолитическое поселение, датированное периодом от 5300 до 5800 лет назад.

[ + – ] Предыдущие раскопки обнаружили плотно расположенные неолитические захоронения и другие важные достопримечательности, такие как жертвенники, жертвоприношения, каменные круги и фундаменты многочисленных жилых сооружений Фото: Anhui Provincial Cultural Relics and Archaeology Institute

Предыдущие раскопки обнаружили плотно расположенные неолитические захоронения и другие важные памятки, такие как жертвенники, ямы для жертвоприношений, каменные круги и фундаменты многочисленных жилых сооружений.

С октября 2021 по апрель 2022 археологи раскопали участок площадью 327 квадратных метров вблизи кладбища, где нашли неолитическую жертвенную яму размером более 4 м в длину на глубине 0,3 м.

Ее заполняли обожженный глиняный кирпич, каменные орудия труда и остатки костей, на которых древние люди сжигали нефрит во время ритуального жертвоприношения. Раскопки ямы также обнаружили более 400 артефактов, среди которых бусы, браслеты, расчески и нефритовые украшения.

Одной из самых важных находок считается крупный китайский нефритовый артефакт в форме дуги, известный как "хуан". Это самый большой такой найденный на китайских археологических раскопках периода неолита и нефритовый предмет в форме дракона.

Как считают археологи, такие новые находки еще больше укрепляют исторический статус этого места в изучении ранних цивилизаций. Это место является ключевым для раскрытия в начале 5,000 лет китайской цивилизации.

Ранее Фокус писал о другом не менее важном открытии, сделанном в Китае. Там обнаружили череп старше миллиона лет.