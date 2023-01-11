Болотные тела Европы. Ученые узнали историю массовых захоронений возрастом более 7 тыс. лет

Международная команда археологов исследовала более 1000 человеческих останков из 266 мест по всей Европе, желая раскрыть секреты болотных тел — природных мумий, созданных торфяным болотом.

Related video

Новый анализ показывает, что большинство из этих людей встретило "ужасный" конец перед тем, как их намеренно выбросили в болото, сообщают Daily Mail.

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и интересные новости из мира науки!

Хотя некоторые болотные тела славятся тем, что очень хорошо сохранились — как, например, Человек из Линдоу, найденный на торфянике в Чешире, — это лишь часть того, что обнаружено.

Исследователи также проанализировали болотный скелет и частичные остатки костей, кожи, мягких тканей и волос.

Доктор Рой ван Бик из Вагенингенского университета в Нидерландах сказал: "Буквально тысячи людей встретили свой конец в болотах, чтобы быть найдены снова спустя много веков во время добычи торфа. Хорошо сохранившиеся примеры рассказывают лишь небольшую часть этой гораздо большей истории".

Изучение всех типов болотных тел показывает, что они являются частью тысячелетней, глубоко укоренившейся традиции, говорят исследователи.

Это явление началось в южной Скандинавии, около 5000 лет до нашей эры. э., и постепенно распространилось по всей Северной Европе.

[ + – ] Там, где причину смерти удалось установить, большинство из них, похоже, встретило ужасный конец — в частности, ритуальные жертвоприношения, казни и жертвы насилия. Фото: Wikimedia Commons - Nationalmuseet

Там, где причину смерти удалось установить, большинство из них, похоже, встретило ужасный конец — в частности, ритуальные жертвоприношения, казни и жертвы насилия.

Причинами смерти были ушибы по голове, резаные или колотые раны, повешение, удушение и расстрел. Источники также указывают на множество случайных смертей в болотах, а также самоубийств.

[ + – ] В некоторых случаях эти находки отражают единый акт, например, массовое захоронение погибших в бою людей. Фото: Peter Jensen

Команда отметила: "Если отвергнуть случайные смерти, значительные доказательства насильственных смертей и большое количество многократно используемых мест позволяют с уверенностью предположить, что большинство находок человеческих останков отражают умышленные захоронения".

Исследователи также обнаружили "горячие точки" болотных тел — заболоченные участки, где найдены останки нескольких человек.

[ + – ] Исследователи также обнаружили "горячие точки" болотных тел — заболоченные участки, где найдены останки нескольких человек Фото: Antiquity

В некоторых случаях эти находки отражают единый акт, например, массовое захоронение погибших в бою людей.

Остальные болота использовались время от времени, и человеческие останки сопровождались широким спектром других объектов, таких как кости животных, бронзовое оружие или украшения, считающиеся ритуальными жертвоприношениями.

[ + – ] Причинами смерти были ушибы по голове, резаные или колотые раны, повешение, удушение и расстрел. Фото: Wikimedia Commons – Jan Kask

"В общем, новая захватывающая картина, которая стоит перед нами, является одним из возрастных, разнообразных и сложных явлений, рассказывающих множество историй о таких важных человеческих темах, как насилие, религия и трагические потери", — добавил доктор ван Бик.

Человек из Линдоу — лучшее сохранившееся тело из торфяника, найденное в Британии — все еще имел четкие черты лица и даже волосы и бороду, когда его откопали в 1984 году.

Исследование останков показало, что ему было около 20 лет, он был среднего роста, хорошо построен и обладал крепким здоровьем и жил около 2000 лет назад.

Более тщательное обследование показало, что он страдал кишечными паразитами, а его последней пищей был пресный хлеб.

Теории относительно того, как он был убит, включают удары по голове, удавку или возможное ножевое ранение в шею, после чего его положили лицом вниз в воду торфяника.

Ранее Фокус писал о 5000-летнем болотном теле обнаружено в Дании.