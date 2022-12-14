В Дании нашли 5000-летнее "болотное тело": это была жертва человеческого жертвоприношения (фото)

Археологи обнаружили древние кости, но пол и возраст человека, которому они принадлежали, еще не установлены.

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Группа археологов из Краеведческого музея города Роскилле, Дания, во время раскопок на месте строительства жилого комплекса обнаружили так называемое болотное тело. Таким термином называют хорошо сохранившиеся мумии или кости древних людей, которые находят в основном на севере Европы. В данном случае были обнаружены кости неизвестного человека с остатками кремневого топора и костями животных, что говорит о том, что этого человека принесли в жертву более 5000 лет назад, пишет Live Science.

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[ + – ] Группа археологов из Краеведческого музея города Роскилле, Дания, во время раскопок на месте строительства жилого комплекса обнаружили так называемое болотное тело Фото: Live Science

Болотные тела получили свое название из-за того, что эти человеческие останки находят в торфяных болотах. Но болото, которое находится недалеко от города Стенлесе к северо-западу от столицы Дании Копенгагена, было осушено перед началом строительства жилых зданий. Согласно датскому законодательству, археологи должны исследовать территорию перед началом любого строительства.

[ + – ] Болото, которое находится недалеко от города Стенлесе к северо-западу от столицы Дании Копенгагена, было осушено перед началом строительства жилых зданий. Согласно датскому законодательству археологи должны исследовать территорию перед началом любого строительства Фото: Live Science

Поэтому датские археологи провели первоначальные раскопки и обнаружили древние останки человека, пол и возраст которого пока не установлен. Но ученые считают, что скорее всего этот человек стал жертвой человеческого жертвоприношения. И его тело специально поместили в болото в эпоху неолита. Известно, что такие болотные тела хорошо сохраняются, хотя они могут быть обнаружены либо в виде мумий, или же в виде скелетных останков.

[ + – ] Датские археологи провели первоначальные раскопки и обнаружили древние останки человека, пол и возраст которого пока не установлен Фото: Live Science

На сегодняшний день археологи уже обнаружили десятки болотных тел по всей северо-западной Европе, особенно в Дании, Германии, Нидерландах и Великобритании, где человеческие жертвоприношения с помещением людей в болото, по-видимому, сохранялись в течение нескольких тысяч лет.

"Данный человек жил в начале датского неолита и мы знаем, что традиции человеческих жертвоприношений восходят к тому времени, ведь у нас есть и другие примеры таких болотных тел", — говорит Эмиль Струве из Краеведческого музея города Роскилле.

Что обнаружили археологи?

Пока что археологи прекратили раскопки и возобновят их только весной. Но предварительно ученые уже обнаружили кости ног человека, таза и часть нижней челюсти с зубами. Остальные части тела не сохранились.

[ + – ] Предварительно ученые уже обнаружили кости ног человека, таза и часть нижней челюсти с зубами. Остальные части тела не сохранились Фото: Live Science

По словам ученых, пол этого человека можно будет определить по строению таза, а также с помощью извлеченной из зубов ДНК. Что касается возраста человека на момент смерти, то уровень изношенности зубов может дать некоторые подсказки по этому поводу.

Ученые также обнаружили возле останков, как оказалось, никогда не используемый кремневый топор, что говорит о том, что его специально поместили сюда во время жертвоприношения. Также вокруг болотного тела были найдены кости животных.

[ + – ] Ученые также обнаружили возле останков как оказалось никогда не используемый кремневый топор, что говорит о том, что его специально о поместили сюда во время жертвоприношения Фото: Live Science

Известные болотные тела

Самым старым известным на сегодня болотным телом является Мужчина из Кельбьерга. Эту болотную мумию обнаружили еще в 1941 году в Дании. Оказалось, что тело принадлежит молодому мужчине, который жил примерно 10 тысяч лет назад. Хотя некоторые ученые настаивают на том, что он жил всего 2500 лет назад.

Наверное, самым известным и лучше всего сохранившимся болотным телом является Человек из Толлунда. Эту болотную мумию мужчины обнаружили также в Дании в 1950 году. Ученые считают, что этого человека принесли в жертву в примерно 400 году до н.э.

По словам ученых, некоторые древние люди просто тонули в озерах, которые превратились болото, и затем их обнаружили в виде болотных тел. Но археологи уверены, что большинство из этих людей убили и принесли в жертву богам во время голода или стихийных бедствий.

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