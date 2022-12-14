У Данії знайшли 5000-річне "болотне тіло": це була жертва людського жертвопринесення (фото)

Археологи виявили стародавні кістки, але стать і вік людини, якій вони належали, ще не встановлені.

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Група археологів із Краєзнавчого музею міста Роскілле, що в Данії, під час розкопок на місці будівництва житлового комплексу виявили так зване болотяне тіло. Таким терміном називають мумії, що добре збереглися, або кістки стародавніх людей, які знаходять в основному на півночі Європи. У цьому випадку були виявлені кістки невідомої людини із залишками кремінної сокири та кістками тварин, що говорить про те, що цю людину принесли в жертву понад 5000 років тому, пише Live Science.

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[ + – ] Група археологів із Краєзнавчого музею міста Роскілле, що в Данії, під час розкопок на місці будівництва житлового комплексу виявили так зване болотне тіло Фото: dino

Болотяні тіла отримали свою назву через те, що ці людські рештки знаходять у торф'яних болотах. Але болото, яке розташоване неподалік від міста Стенлесе на північний захід від столиці Данії Копенгагена, було осушене перед початком будівництва житлових будинків. Згідно з данським законодавством, археологи повинні досліджувати територію перед початком будь-якого будівництва.

[ + – ] Болото, яке розташоване неподалік від міста Стенлесе на північний захід від столиці Данії Копенгагена, було осушене перед початком будівництва житлових будинків. Згідно з данським законодавством, археологи повинні досліджувати територію перед початком будь-якого будівництва. Фото: dino

Тому данські археологи провели перші розкопки та виявили стародавні рештки людини, стать і вік якої поки не встановлено. Але вчені вважають, що, швидше за все, ця людина стала жертвою людського жертвопринесення. І її тіло спеціально помістили в болото в епоху неоліту. Відомо, що такі болотяні тіла добре зберігаються, хоча вони можуть бути виявлені або у вигляді мумій, або у вигляді скелетних решток.

[ + – ] Данські археологи провели перші розкопки та виявили стародавні рештки людини, стать і вік якої поки не встановлено Фото: dino

На сьогодні археологи вже виявили десятки болотних тіл по всій північно-західній Європі, особливо в Данії, Німеччині, Нідерландах і Великій Британії, де людські жертвопринесення з поміщенням людей у болото, мабуть, зберігалися протягом кількох тисяч років.

"Ця людина жила на початку данського неоліту, і ми знаємо, що традиції людських жертвоприношень сягають того часу, адже у нас є й інші приклади таких болотних тіл", — говорить Еміль Струве з Краєзнавчого музею міста Роскілле.

Що виявили археологи?

Поки що археологи припинили розкопки та відновлять їх лише навесні. Але попередньо вчені вже виявили кістки ніг людини, тазу та частину нижньої щелепи із зубами. Інші частини тіла не збереглися.

[ + – ] Попередньо вчені вже виявили кістки ніг людини, тазу та частину нижньої щелепи із зубами. Інші частини тіла не збереглися. Фото: dino

За словами вчених, стать цієї людини можна буде визначити за будовою тазу, а також за допомогою витягнутої із зубів ДНК. Щодо віку людини на момент смерті, то рівень зношеності зубів може дати деякі підказки щодо цього.

Учені також виявили біля решток, як виявилося, кремнієву сокиру, яку ніколи не використовували. Це говорить про те, що її спеціально помістили сюди під час жертвопринесення. Також навколо болотного тіла було знайдено кістки тварин.

[ + – ] Учені також виявили біля решток, як виявилося, кремнієву сокиру, яку ніколи не використовували. Це говорить про те, що її спеціально помістили сюди під час жертвопринесення. Фото: dino

Відомі болотні тіла

Найстарішим відомим на сьогодні болотним тілом є Людина із Кельберга. Цю болотну мумію виявили ще 1941 року в Данії. Виявилося, що тіло належить молодому чоловікові, який мешкав приблизно 10 тисяч років тому. Хоча деякі вчені наполягають на тому, що він жив лише 2500 років тому.

Напевно, найвідомішим і найкраще збереженим болотним тілом є Людина з Толлунда. Цю болотну мумію чоловіка виявили також у Данії 1950 року. Вчені вважають, що цю людину принесли в жертву приблизно в 400 році до н.е.

За словами вчених, деякі стародавні люди просто тонули в озерах, які перетворилися на болото, і потім їх виявили у вигляді болотних тіл. Але археологи впевнені, що більшість із цих людей убили та принесли в жертву богам під час голоду чи стихійного лиха.

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