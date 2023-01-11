Братья наши пятнистые. Окрас сиамских кошек зависит от температуры

Как ученые объясняют оригинальный окрас "color point" у сиамских пород котов.

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Точно так же, как и у людей, у кошек любые цветовые особенности обусловлены содержанием в коже специфических окрашивающих веществ (пигментов) – меланинов. Первоначально их функцией служила защита от солнечного ультрафиолета, но в последствии окрас кожи и шерсти послужили хорошим подспорьем для маскировки в дикой природе.

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Синтез меланинов в клетках живых организмов контролируется генетической информацией. Именно в ДНК заложено то, сколько и где именно будут располагаться определенные пигменты. При этом не всегда все идет по плану. Достаточно часто могут происходить мутации, меняющие типичный для того или иного времени окрас. И сочетание определенных комбинаций генов с произошедшими мутациями дает великое множество окрасок шубок млекопитающих.

Уникальные цветовые узоры окраса color point вызван генетическими мутациями, которые человек успешно смог обуздать и, в ходе селекции, вывел некоторые породы четвероногих друзей.

Окрас шерсти сиамов зависит от температуры

У всех color point окрасов есть ген частичного альбинизма. Когда-то произошедшая мутация повлияла на работу одного очень важного в синтезе меланинов фермента – тирозиназы. У полных альбиносов данный фермент не синтезируется вообще, а при частичном альбинизме фермент приобретает удивительную способность "ощущать" температуру вокруг себя. С точки зрения генетики – эта мутация рецессивная (та, которая не проявляет себя без полного набора мутации, переданного и от отца, и от матери одновременно).

Тирозиназа становится термочувствительной. Высокие температуры для этого фермента становятся губительными, но при более низких – он работает как обычно. Именно поэтому в окрасе сиамских кошек мы видим темные пятна на шерсти мордочки, ушей, лапок и хвоста.

Что интересно – мы можем визуально объяснить этот научный факт! Присмотритесь к новорожденным котятам сиамов. Они все светлые, одноцветные. У них нет пятен, почему так получается?

Температура в матке у мамы-кошки всегда однородно-высокая, нет участка, где она выше или ниже. И для "запуска" работы тирозиназы – нужно достаточное количество времени, за которое успеет насинтезироваться достаточное количество пигмента и шерстка, содержащая его, отрастет. На протяжении первого года жизни пойнтовые котята постепенно темнеют, приобретая такой привычный нам визуальный вид.

Фото: iStock/Getty Images

Помимо этого, у сиамов очень выразительные голубые глаза. Это так же следствие мутации фермента тирозиназы. В радужке пигменты меланины попросту не синтезируются из-за температуры, поэтому мы видим характерный голубой отлив. Такой цвет появляется из-за рассеивания света в волокнах радужки.

Ранее Фокус писал, что внешность кошки далеко не является отражением ее характера. Некоторые породы могут быть достаточно агрессивны и опасны.