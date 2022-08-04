Внешность обманчива: топ-7 пород кошек с непредсказуемым характером

Стоит помнить, что по своей природе любая кошка – хищник, и в любой момент она может проявить характер.

Собираясь завести кошку, следует учитывать тот факт, что эти животные далеко не всегда являются воплощением ласки и привязанности. Есть среди них породы, которые не ладят с детьми, не станут терпеть конкурентов из числа других домашних животных и могут царапаться и кусаться, если поведение хозяина покажется им угрожающим или непредсказуемым. Нельзя забывать, что любая кошка по своей природе является хищником, поэтому неудивительно, что не все они так безобидны, как может показаться со стороны. Фокус собрал породы кошек с самым сложным и непредсказуемым характером, который нужно учитывать, приняв решение купить котенка.

Абиссинская кошка

Одна из древнейших пород кошек, имеющая необычный внешний вид, напоминающий пуму, отличается очень непростым характером. Эта кошка требует воспитания, как только появляется в доме, а если этого нет, нужно готовиться к тому, что животное будет не только агрессивным, но и злопамятным. Однако воспитание и дрессировка сделают из абиссинца прекрасного друга.

[ + – ] Абиссинская кошка – красивая и опасная Фото: Соцсети

Бенгальская кошка

Порода, которая тоже напоминает хищника, – пятнистая шерсть ассоциируется с леопардом. Активный характер, охотничьи инстинкты в сочетании с отсутствием воспитания могут принести владельцу немало хлопот. Бенгалы не терпят агрессии ни от кого и всегда готовы ответить тем же.

[ + – ] Бенгальская кошка Фото: Getty Images

Британская короткошерстная кошка

Одна из самых красивых кошек, обладающая ярким темпераментом. Если не заниматься воспитанием британца, эта достаточно грузная кошка с независимым характером может доставить немало хлопот. Не стоит обольщаться милым внешним видом британца, поскольку за пухлыми щечками и плюшевой шерстью может скрываться настоящий агрессор.

[ + – ] Плюшевая внешность британской кошки очень обманчива

Картезианская кошка (шартрез)

Выведенная во Франции порода короткошерстных кошек – сильная, с очень развитыми охотничьими инстинктами и крайне независимым характером. Все это, как и у других пород из этого списка, при отсутствии должного воспитания может превратить шартреза из простого питомца в источник опасности и проблем для своего хозяина.

[ + – ] Шартрез может быть источником опасности для своего хозяина Фото: usatik.ru

Мейн-кун

Пожалуй, самая крупная из домашних кошек, которая из-за своих размеров может представлять угрозу для человека. Однако если хозяева уделяли внимание питомцу, занимались его воспитанием, то бояться мейн-куна не стоит. Они не признают чужаков, преданны своему дому и в то же время очень независимы и самодостаточны.

[ + – ] Мейн-кун Фото: Открытые источники

Сиамская кошка

Порода, которая у многих ассоциируется с непредсказуемостью и своенравием, на самом деле может быть опасной. Капризный характер в сочетании с острыми когтями и зубами, которые сиамцы готовы использовать в любой момент, могут служить подтверждением стереотипа об агрессивности этой породы. К тому же эти кошки злопамятны и мстительны: они не забывают причиненных обид и норовят дать ответ как можно скорее.

[ + – ] Сиамские кошки известны своей агрессивностью Фото: Web-Zoopark.Ru

Меконгский бобтейл

Говорят, что необычная порода кошек возникла в России. Одним из предков меконгского бобтейла была сиамская кошка, что также определило его капризный характер. При угрозе они могут нанести серьезные травмы. Поэтому не стоит злить их и испытывать терпение.

[ + – ] Меконгский бобтейл – родственник сиамской кошки, унаследовавший ее непростой характер Фото: kot-pes.com

Напомним, какие породы кошек самые дорогие, а какие – самые выносливые.