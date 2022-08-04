Зовнішність оманлива: топ 7 порід кішок з непередбачуваним характером

Варто пам'ятати, що за своєю природою будь-яка кішка — хижак, і будь-якої миті вона може показати характер.

Збираючись завести кішку, слід враховувати той факт, що ці тварини далеко не завжди є втіленням ласки та прив'язаності. Є серед них породи, які не ладнають з дітьми, не терпітимуть конкурентів з-поміж інших свійських тварин і можуть дряпатися і кусатися, якщо поведінка господаря здасться їм загрозливою або непередбачуваною. Не можна забувати, що будь-яка кішка за своєю природою є хижаком, тому не дивно, що не всі вони такі нешкідливі, як може здатися збоку. Фокус зібрав породи кішок з найскладнішим і непередбачуваним характером, який потрібно враховувати, вирішивши купити кошеня.

Абісинська кішка

Одна з найдавніших порід кішок, що має незвичайний зовнішній вигляд, який нагадує пуму, відрізняється непростим характером. Ця кішка вимагає виховання, як тільки з'являється в будинку, а якщо цього немає, потрібно готуватися до того, що тварина буде не лише агресивною, а й злопам'ятною. Однак виховання та дресирування зроблять з абісинця прекрасного друга.

[ + – ] Абісинська кішка – гарна і небезпечна Фото: Соцсети

Бенгальська кішка

Порода, яка також нагадує хижака, — плямиста шерсть асоціюється з леопардом. Активний характер, мисливські інстинкти разом із відсутністю виховання можуть завдати власнику чимало клопоту. Бенгали не терплять агресії ні від кого і завжди готові відповісти тим самим.

[ + – ] Бенгальська кішка Фото: Getty Images

Британська короткошерста кішка

Одна з найкрасивіших кішок, що має яскравий темперамент. Якщо не займатися вихованням британця, ця досить важка кішка з незалежним характером може завдати чимало клопоту. Не варто зваблюватися милим зовнішнім виглядом британця, оскільки за пухкими щічками та плюшевою шерстю може ховатися справжній агресор.

[ + – ] Плюшева зовнішність британської кішки дуже оманлива

Картезіанська кішка (шартрез)

Виведена у Франції порода короткошерстих кішок — сильна, з дуже розвиненими мисливськими інстинктами та вкрай незалежним характером. Все це, як і в інших порід цього списку, за відсутності належного виховання може перетворити шартреза з простого вихованця на джерело небезпеки та проблем для свого господаря.

[ + – ] Шартрез може бути джерелом небезпеки для свого господаря Фото: usatik.ru

Мейн-кун

Мабуть, найбільша з домашніх кішок, яка через свої розміри може становити загрозу для людини. Однак якщо господарі приділяли увагу вихованцю, займалися його вихованням, то боятися мейн-куна не варто. Вони не визнають чужинців, віддані своєму будинку і водночас дуже незалежні та самодостатні.

[ + – ] Мейн-кун Фото: Открытые источники

Сіамська кішка

Порода, яка у багатьох асоціюється з непередбачуваністю та норовом, насправді може бути небезпечною. Примхливий характер у поєднанні з гострими кігтями та зубами, які сіамці готові використовувати будь-якої миті, можуть бути підтвердженням стереотипу про агресивність цієї породи. До того ж ці кішки злопам'ятні і мстиві: вони не забувають заподіяних образ і намагаються дати відповідь якнайшвидше.

[ + – ] Сіамські кішки відомі своєю агресивністю Фото: Web-Zoopark.Ru

Меконгський бобтейл

Кажуть, що незвичайна порода кішок виникла у Росії. Одним із предків меконгського бобтейлу була сіамська кішка, що також визначило його примхливий характер. У разі загрози вони можуть завдати серйозних травм. Тому не варто злити їх і випробовувати терпіння.

[ + – ] Меконгський бобтейл – родич сіамської кішки, який успадкував її непростий характер Фото: kot-pes.com

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