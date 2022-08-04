Зовнішність оманлива: топ 7 порід кішок з непередбачуваним характером
Варто пам'ятати, що за своєю природою будь-яка кішка — хижак, і будь-якої миті вона може показати характер.
Збираючись завести кішку, слід враховувати той факт, що ці тварини далеко не завжди є втіленням ласки та прив'язаності. Є серед них породи, які не ладнають з дітьми, не терпітимуть конкурентів з-поміж інших свійських тварин і можуть дряпатися і кусатися, якщо поведінка господаря здасться їм загрозливою або непередбачуваною. Не можна забувати, що будь-яка кішка за своєю природою є хижаком, тому не дивно, що не всі вони такі нешкідливі, як може здатися збоку. Фокус зібрав породи кішок з найскладнішим і непередбачуваним характером, який потрібно враховувати, вирішивши купити кошеня.
Абісинська кішка
Одна з найдавніших порід кішок, що має незвичайний зовнішній вигляд, який нагадує пуму, відрізняється непростим характером. Ця кішка вимагає виховання, як тільки з'являється в будинку, а якщо цього немає, потрібно готуватися до того, що тварина буде не лише агресивною, а й злопам'ятною. Однак виховання та дресирування зроблять з абісинця прекрасного друга.
Бенгальська кішка
Порода, яка також нагадує хижака, — плямиста шерсть асоціюється з леопардом. Активний характер, мисливські інстинкти разом із відсутністю виховання можуть завдати власнику чимало клопоту. Бенгали не терплять агресії ні від кого і завжди готові відповісти тим самим.
Британська короткошерста кішка
Одна з найкрасивіших кішок, що має яскравий темперамент. Якщо не займатися вихованням британця, ця досить важка кішка з незалежним характером може завдати чимало клопоту. Не варто зваблюватися милим зовнішнім виглядом британця, оскільки за пухкими щічками та плюшевою шерстю може ховатися справжній агресор.
Картезіанська кішка (шартрез)
Виведена у Франції порода короткошерстих кішок — сильна, з дуже розвиненими мисливськими інстинктами та вкрай незалежним характером. Все це, як і в інших порід цього списку, за відсутності належного виховання може перетворити шартреза з простого вихованця на джерело небезпеки та проблем для свого господаря.
Мейн-кун
Мабуть, найбільша з домашніх кішок, яка через свої розміри може становити загрозу для людини. Однак якщо господарі приділяли увагу вихованцю, займалися його вихованням, то боятися мейн-куна не варто. Вони не визнають чужинців, віддані своєму будинку і водночас дуже незалежні та самодостатні.
Сіамська кішка
Порода, яка у багатьох асоціюється з непередбачуваністю та норовом, насправді може бути небезпечною. Примхливий характер у поєднанні з гострими кігтями та зубами, які сіамці готові використовувати будь-якої миті, можуть бути підтвердженням стереотипу про агресивність цієї породи. До того ж ці кішки злопам'ятні і мстиві: вони не забувають заподіяних образ і намагаються дати відповідь якнайшвидше.
Меконгський бобтейл
Кажуть, що незвичайна порода кішок виникла у Росії. Одним із предків меконгського бобтейлу була сіамська кішка, що також визначило його примхливий характер. У разі загрози вони можуть завдати серйозних травм. Тому не варто злити їх і випробовувати терпіння.
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