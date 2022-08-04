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Стиль життя

Зовнішність оманлива: топ 7 порід кішок з непередбачуваним характером

кішка
Фото: Getty Images | За милою зовнішністю може ховатися справжній монстр

Варто пам'ятати, що за своєю природою будь-яка кішка — хижак, і будь-якої миті вона може показати характер.

Збираючись завести кішку, слід враховувати той факт, що ці тварини далеко не завжди є втіленням ласки та прив'язаності. Є серед них породи, які не ладнають з дітьми, не терпітимуть конкурентів з-поміж інших свійських тварин і можуть дряпатися і кусатися, якщо поведінка господаря здасться їм загрозливою або непередбачуваною. Не можна забувати, що будь-яка кішка за своєю природою є хижаком, тому не дивно, що не всі вони такі нешкідливі, як може здатися збоку. Фокус зібрав породи кішок з найскладнішим і непередбачуваним характером, який потрібно враховувати, вирішивши купити кошеня.

Абісинська кішка

Одна з найдавніших порід кішок, що має незвичайний зовнішній вигляд, який нагадує пуму, відрізняється непростим характером. Ця кішка вимагає виховання, як тільки з'являється в будинку, а якщо цього немає, потрібно готуватися до того, що тварина буде не лише агресивною, а й злопам'ятною. Однак виховання та дресирування зроблять з абісинця прекрасного друга.

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Абісинська кішка – гарна і небезпечна
Фото: Соцсети

Бенгальська кішка

Порода, яка також нагадує хижака, — плямиста шерсть асоціюється з леопардом. Активний характер, мисливські інстинкти разом із відсутністю виховання можуть завдати власнику чимало клопоту. Бенгали не терплять агресії ні від кого і завжди готові відповісти тим самим.

Бенгальська кішка
Бенгальська кішка
Фото: Getty Images

Британська короткошерста кішка

Одна з найкрасивіших кішок, що має яскравий темперамент. Якщо не займатися вихованням британця, ця досить важка кішка з незалежним характером може завдати чимало клопоту. Не варто зваблюватися милим зовнішнім виглядом британця, оскільки за пухкими щічками та плюшевою шерстю може ховатися справжній агресор.

Плюшева зовнішність британської кішки дуже оманлива
Плюшева зовнішність британської кішки дуже оманлива

Картезіанська кішка (шартрез)

Виведена у Франції порода короткошерстих кішок — сильна, з дуже розвиненими мисливськими інстинктами та вкрай незалежним характером. Все це, як і в інших порід цього списку, за відсутності належного виховання може перетворити шартреза з простого вихованця на джерело небезпеки та проблем для свого господаря.

шартрез
Шартрез може бути джерелом небезпеки для свого господаря
Фото: usatik.ru

Мейн-кун

Мабуть, найбільша з домашніх кішок, яка через свої розміри може становити загрозу для людини. Однак якщо господарі приділяли увагу вихованцю, займалися його вихованням, то боятися мейн-куна не варто. Вони не визнають чужинців, віддані своєму будинку і водночас дуже незалежні та самодостатні.

Мейн-кун
Мейн-кун
Фото: Открытые источники

Сіамська кішка

Порода, яка у багатьох асоціюється з непередбачуваністю та норовом, насправді може бути небезпечною. Примхливий характер у поєднанні з гострими кігтями та зубами, які сіамці готові використовувати будь-якої миті, можуть бути підтвердженням стереотипу про агресивність цієї породи. До того ж ці кішки злопам'ятні і мстиві: вони не забувають заподіяних образ і намагаються дати відповідь якнайшвидше.

Сіамські кішки відомі своєю агресивністю
Сіамські кішки відомі своєю агресивністю
Фото: Web-Zoopark.Ru

Меконгський бобтейл

Кажуть, що незвичайна порода кішок виникла у Росії. Одним із предків меконгського бобтейлу була сіамська кішка, що також визначило його примхливий характер. У разі загрози вони можуть завдати серйозних травм. Тому не варто злити їх і випробовувати терпіння.

Меконгський бобтейл
Меконгський бобтейл – родич сіамської кішки, який успадкував її непростий характер
Фото: kot-pes.com

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