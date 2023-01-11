Морские разбойники. Разгадана тайна гигантских волн-убийц, которые угрожают даже большим кораблям

Исследователи создали генератор механических волн и обнаружили, что самые буйные из них возникают даже при условиях, в которых ученые считали это невозможным.

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Гигантские волны-разбойники уже давно поражают воображение В 1980-х ученые провели моделирование, которое позволило им выдвинуть несколько гипотез о том, почему они возникают, однако новое исследование полагает, что ученые и инженеры заблуждались, пишет Sci Tech Daily.

40 лет назад ученые предположили, что гигантские волны-убийцы вызваны либо перекрытием волн, либо механизмом, который их запускает в однонаправленных волновых системах. Однако ученые и инженеры были уверены, что в разнонаправленных системах гигантские волны-убийцы невозможны — об этом свидетельствовала нестабильность модуляции. Поэтому исследователи предположили, что это невозможно.

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Новое исследование ставит под сомнение выводы, к которым ученые и инженеры пришли 40 лет назад. Группа ученых из Университета Сиднея и Токийского университета попытались воссоздать сложные морские условия в 30-метровом волновом резервуаре, расположенном в Школе гражданского строительства Университета.

Ученые использовали генератор механических волн, чтобы создать разнонаправленные волны на поверхности воды — в конечном итоге это привело к появлению нестабильных и неконтролируемых "живых" волн, которые внезапно то нарастали, то исчезали.

По словам соавтора исследования гражданского строительства Амина Чабчуба, эта физическая демонстрация по сути показывает, что разнонаправленные системы также способны подниматься до экстремальных волн из-за нестабильности модуляции в форме бризеров, даже когда задействована другая волновая система.

В результате ученые пришли к выводу, что последние несколько десятилетий ученые заблуждались — экстремальные и гигантские волны более распространены в разнонаправленных волновых структурах, чем считалось ранее. Эти морские "разбойники" способны повредить морскую инфраструктуру, разрушить береговую линию и представляют угрозу для людей.

[ + – ] Кандидат наук Юйчен Хэ смотрит на бурную волну, обрушившуюся на Бонди-Бич, Сидней Фото: Louise Cooper/University of Sydney

По словам ведущего автора исследования аспиранта Юйчена Хэ, им с коллегами впервые в истории удалось продемонстрировать это. Он также подчеркнул, что ранее исследователи опрометчиво полагали, что разнонаправленные волновые образования способны нейтрализовать образование этих важных механизмов, вызывающих волны-убийцы.

В ходе эксперимента ученые обнаружили, что пересекающиеся волны, которые сталкиваются под углом в 180°, вызывают "стоячие волны", которые также помогают подниматься и бризерным волнам. Более того, исследователи предупреждают, что волны-убийцы, которые чаще всего возникают во время штормов, представляют собой риск, который лишь увеличивается по мере того, как меняется климат.

По словам Шабчуба, если человек окажется на корабле в момент, когда его ударит волна высотой в 25-30 метров, вероятнее всего, игра окончена. Исследователь также предупреждает, что в дальнейшем нам, увы, доведется столкнуться с увеличением количества волн-убийц.

Хэ также отмечает, что данное исследование важно, потому что, чем больше ученые будут знать о том, как появляются волны-убийцы в спокойных или бушующих морях, тем лучше будут понимать и смогут спрогнозировать когда и где появятся волны-убийцы.

Ранее Фокус писал о том, что NASA опубликовало снимки гигантской семиэтажной волны у побережья Португалии.