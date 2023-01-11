Перевернутый мир. Ученые поняли почему самки насекомых поменялись половыми органами с самцами

То, что пещерные сеноеды поменялись половыми ролями давно не новость, однако теперь ученые поняли, почему так произошло.

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Еще в 2014 году исследовательская группа из Японии обнаружила нечто необычное — насекомые пещерного рода Neotrogla, который включает четыре вида, поменялись гениталиями: у самцов структура больше напоминает влагалище, тогда как самка, напротив, развили аналог пениса, называемый генисомой, пишет IFL Science.

Долгое время ученые не могли понять как это произошло, а главное почему. Удивительно наблюдать за насекомыми, которые поменялись половыми органами, однако самцы по-прежнему производили сперму, а самки — яйцеклетки.

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Исследователи предполагают, что свою лепту в эти перевернутые роли внесла среда обитания насекомых — дело в том, что бесплодная почва фактически заставила самок Neotrogla стать более эффективными в сборе спермы. В результате, как предполагают ученые, они и развили гиносомы, чтобы собирать больше материала от большего количества самцов. Отметим, что представители этого рода способны провести в бразильских пещерах от 40 до 70 часов занимаясь лишь тем, что спариваются.

Кроме того, ученые то и дело стремились понять, как самки Neotrogla управляются с втягиванием и вытягиванием своих придатков. В новом исследовании группа ученых из Японии, Бразилии и Швейцарии наконец-то нашли ответ на этот вопрос.

В ходе исследования ученые использовали трехмерную рентгеновскую технику, микрокомпьютерную томографию, чтобы сравнить анатомию самок Neotrogla с другими близкородственными насекомыми. Ученые обнаружили, что у самок пещерных сеноедов на самом деле развились две группы мышц, которые и позволяют м контролировать свои придатки.

Любопытно, что эти же мышцы были обнаружены и у близкородственных насекомых, которые не поменялись половыми органами. Исследователи предположили, что насекомые развили эти мышцы до того, как половые роли Neotrogla поменялись местами. Оставалось узнать почему.

Исследователи полагают, что данные группы мышц использовались самками еще до образования гиносомы — вероятнее всего, они использовали их для стимуляции самцов во время спаривания. Ученые предполагают, что таким образом им удавалось достичь выделение большего количества материала у самцов. И тому есть весьма логичное объяснение.

Ученые выяснили, что биологический материал самцов Neotrogla по сути играет большую роль нежели просто средство воспроизводства потомства. Исследователи полагаются, что этот материал также является питательным материалом для голодной самки, рацион которой, как правило, состоит их мертвых летучих мышей и их помета.

Исследователи полагают, что именно эволюция этих мышц в итоге стала ключом к изменению половых ролей у Neotrogla, которое делает их столь увлекательными для ученых.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили на Земле новых разумных существ, и это известные насекомые.