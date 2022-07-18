Ученые обнаружили на Земле новых разумных существ, и это известные насекомые

Эти насекомые играют важную роль в природе и ученые считают, что они не просто умные, а разумные существа со своими эмоциями.

Не только очень умными, но по-настоящему разумными существами с эмоциями считают пчел, которые играют ключевую роль в опылении растений и развитии биоразнообразия, ученый Ларс Читтка из Лондонского университета королевы Марии. Он уже 30 лет занимается изучением пчел и его эксперименты показывают, что пчелы могут распознавать человеческие лица, они обучаемы и обладают разумом, что накладывает на человечество обязательства по изменению отношения к этим насекомым, сообщает The Guardian.

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"Наши эксперименты показывают, что пчелы имеют некоторое самосознание, они обладают эмоциями, то есть их можно считать разумными существами. К тому же это очень умные насекомые", — говорит Читтка.

Ученый пришел к таким выводам в результате нескольких экспериментов с рабочими пчелами.

[ + – ] Не только очень умными, но по-настоящему разумными существами с эмоциями считает пчел, которые играют ключевую роль в опылении растений и развитии биоразнообразия, ученый Ларс Читтка из Лондонского университета королевы Марии Фото: Guardian

"В одном исследовании мы выяснили, что пчелы могут распознавать человеческие лица. Насекомым потребовалось от 10 до 20 тренировок, чтобы они научились это делать. Когда пчела летела к нужному изображению, то она получала сахар. Пчелы в ходе эксперимента научились указывать на те изображения людей, которые соответствовали сахарному вознаграждению. То есть они выбирали нужное им изображение из множества неправильных снимков", — говорит Читтка.

Также ученые выяснили, что пчелы умеют считать. В этом исследовании пчелам давали три ориентира, которые указывали на источник пищи. Когда пчелы привыкли к этому, количество ориентиров то увеличивали, то уменьшали. Но пчелы использовали только нужное количество ориентиров и таким образом находили пищу.

"Все ориентиры были абсолютно одинаковые, а значит пчелам нужно было посчитать, сколько их, чтобы достичь пищи", — говорит Читтка.

[ + – ] Также исследования показали, что среди пчел есть более любопытные и уверенные в себе особи, чем остальные пчелы Фото: Guardian

Также исследования показали, что среди пчел есть более любопытные и уверенные в себе особи, чем остальные пчелы. Эти насекомые делали все намного лучше, чем другие и ученые назвали их "гениями". Эти пчелы становились своеобразным эталоном поведения для других пчел, которые следовали их примеру по выполнению тех или иных действий и таким образом обучались.

"Одна пчела делает что-то хорошо и этот навык быстро распространяется среди всех остальных. Мы даже научили такую "гениальную" пчелу выполнять задачи не самым эффективным способом. Оказалось, что остальные изначально копировали ее действия, но потом нашли лучшие способы для решения поставленных задач", — говорит Читтка.

[ + – ] В британском комедийном сериале "Человек против пчелы", премьера которого состоялась на Netflix 24 июня 2022 года, герой Роуэна Аткинсона ведет борьбу как раз с этим насекомым Фото: Guardian

Ученый считает, что подобное поведение свидетельствует о том, что пчелы осознают, каков будет результат тех или иных их действий. А значит у них может быть что-то похожее на мыслительный процесс.

"Эти разумные существа обладают еще и эмоциями. В одном из экспериментов пчелы подверглись нападению пауку, хоть это была имитация и никто не пострадал, но пчелы не хотели лететь на тот цветы, где встретились с угрозой. Они долго летали над ним, но так и не решались сесть. У них было что-то наподобие посттравматического стресса", — говорит Читтка.

По словам ученого, даже через несколько дней, даже без явной угрозы, пчелы продолжали избегать цветы. То есть у них было негативное эмоциональное состояние.

[ + – ] По словам Джонатан Берча, который занимается подтверждением разумности животных в Лондонской школе экономики, пчелы скорее разумные существа, чем не разумные. Но нужны дополнительные доказательства Фото: Naked Science

"Но когда пчелам стали давать сладкое, то у них улучшилось эмоциональное состояние. Насекомые летели к цветам, анализировали наличие угрозы, и все же садились на них, если этой угрозы они не видели. Мы видим позитивное эмоциональное состояние", — говорит Читтка.

По словам Джонатан Берча, который занимается подтверждением разумности животных в Лондонской школе экономики, пчелы скорее разумные существа, чем не разумные. Но нужны дополнительные доказательства.

"Я все же практически уверен в том, что пчелы являются разумными существами. Они прошли такие испытания, с которыми никогда не сталкивались пчелы в своей эволюционной истории. Эти насекомые успешно справились со всеми заданиями", — говорит Читтка.

Фокус уже писал о том, что у ученых есть доказательства того, что осьминоги и омары являются разумными существами.

Также Фокус писал о том, что ученые рассказали, действительно ли пчелы умирают после того, как ужалят.