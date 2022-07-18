Учені знайшли на Землі нових розумних істот, і це відомі комахи

Ці комахи відіграють важливу роль у природі й учені вважають, що вони не просто розумні, а розумні істоти зі своїми емоціями.

Не тільки дуже розумними, але по-справжньому розумними істотами з емоціями вважають бджіл, які відіграють ключову роль в запиленні рослин і розвитку біорізноманіття, стверджує учений Ларс Читтка з Лондонського університету королеви Марії. Він уже 30 років займається вивченням бджіл і його експерименти показують, що бджоли можуть розпізнавати людські обличчя, вони навчаються і мають розум, що накладає на людство зобов'язання щодо зміни ставлення до цих комах, повідомляє The Guardian.

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"Наші експерименти показують, що бджоли мають деяку самосвідомість, вони мають емоції, тобто їх можна вважати розумними істотами. До того ж це дуже розумні комахи", — каже Читтка.

Учений дійшов таких висновків унаслідок кількох експериментів із робочими бджолами.

[ + – ] Не тільки дуже розумними, але по-справжньому розумними істотами з емоціями вважають бджіл, які відіграють ключову роль в запиленні рослин і розвитку біорізноманіття, стверджує учений Ларс Читтка з Лондонського університету королеви Марії Фото: Guardian

"В одному дослідженні ми з'ясували, що бджоли можуть розпізнавати людські обличчя. Комахам потрібно від 10 до 20 тренувань, щоб вони навчилися це робити. Коли бджола летіла до потрібного зображення, то вона отримувала цукор. Бджоли в процесі експерименту навчилися вказувати на ті зображення людей, які відповідали цукровій винагороді. Тобто вони обирали потрібне їм зображення з безлічі неправильних знімків", — каже Читтка.

Також учені з'ясували, що бджоли вміють рахувати. У цьому дослідженні бджолам давали три орієнтири, які вказували на джерело їжі. Коли бджоли звикли до цього, кількість орієнтирів то збільшували, то зменшували. Але бджоли використовували лише необхідну кількість орієнтирів і так знаходили їжу.

"Усі орієнтири були абсолютно однакові, а отже, бджолам потрібно було порахувати, скільки їх, щоб досягти їжі", — говорить Читтка.

[ + – ] Також дослідження показали, що серед бджіл є більш цікаві та впевнені в собі особини, ніж решта бджіл Фото: коронавирус ожирение статистика

Також дослідження показали, що серед бджіл є більш цікаві та впевнені в собі особини, ніж решта бджіл. Ці комахи робили все набагато краще, ніж інші й учені назвали їх "геніями". Ці бджоли ставали своєрідним еталоном поведінки для інших бджіл, які наслідували їх приклад із виконання тих чи інших дій і так навчалися.

"Одна бджола робить щось добре і ця навичка швидко поширюється серед усіх інших. Ми навіть навчили таку "геніальну" бджолу виконувати завдання не найефективнішим способом. З'ясувалося, що інші спочатку копіювали її дії, але потім знайшли найкращі способи для вирішення поставлених завдань", — каже Читтка.

[ + – ] У британському комедійному серіалі "Людина проти бджоли", прем'єра якого відбулася на Netflix 24 червня 2022 року, герой Ровена Аткінсона веде боротьбу саме з цією комахою Фото: коронавирус ожирение статистика

Учений вважає, що така поведінка свідчить про те, що бджоли усвідомлюють, яким буде результат тих чи інших їхніх дій. А отже, у них може бути щось схоже на розумовий процес.

"Ці розумні істоти мають ще й емоції. В одному з експериментів бджоли зазнали нападу павука, хоч це була імітація і ніхто не постраждав, але бджоли не хотіли летіти на ті квіти, де зустрілися із загрозою. Вони довго літали над ними, але так і не наважувалися сісти. Вони мали щось на кшталт посттравматичного стресу", — каже Читтка.

За словами вченого, навіть за кілька днів, навіть без очевидної загрози, бджоли продовжували уникати квітів. Тобто вони мали негативний емоційний стан.

[ + – ] За словами Джонатана Берча, який займається підтвердженням розумності тварин у Лондонській школі економіки, бджоли радше розумні істоти, ніж не розумні. Але потрібні додаткові докази Фото: Naked Science

"Але коли бджолам почали давати солодке, то в них покращився емоційний стан. Комахи летіли до квітів, аналізували наявність загрози, та все ж сідали на них, якщо цієї загрози вони не бачили. Ми бачимо позитивний емоційний стан", — каже Читтка.

За словами Джонатана Берча, який займається підтвердженням розумності тварин у Лондонській школі економіки, бджоли радше розумні істоти, ніж не розумні. Але потрібні додаткові докази.

"Я все ж таки практично впевнений у тому, що бджоли є розумними істотами. Вони пройшли такі випробування, з якими ніколи не стикалися бджоли у своїй еволюційній історії. Ці комахи успішно впоралися з усіма завданнями", — говорить Читтка.

Фокус уже писав про те, що вчені мають докази того, що восьминоги й омари є розумними істотами.

Також Фокус писав про те, що вчені розповіли, чи справді бджоли вмирають після того, як ужалять.