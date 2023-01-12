Задолго до Кремниевой долины: что известно о "Доме мудрости"

Сотрудничество оказывается ключевым двигателем научно-технических инноваций, и некоторые из самых больших достижений пришли из интеллектуальных центров, созданных именно с целью собрать вместе лучших ученых мира.

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Сегодня Кремниева долина является синонимом этой идеи — но это лишь один из многих институтов, которые проложили путь к ней. Об одном из таких примеров, который происходит из Багдада, Ирак, рассказывают phys.org.

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Приблизительно в то время, когда Европа переживала так называемые "темные века", зародился Дом мудрости (Байт-аль-Хикма). Именно здесь собрали и перевели на арабский язык многие крупные произведения из Персии, Китая, Индии и Греции, в том числе труды Аристотеля и Евклида.

Эта культурно и лингвистически разнообразная среда дала толчок инновациям, которые оставили долговечное наследие в таких областях как алгебра, география, астрономия, медицина и инженерия.

Талантливые автоматы

За три с половиной века своего существования Дом мудрости населял ряд одаренных мыслителей. Среди них были братья Бану Муса — три персидских ученых IX века, жившие в Багдаде. Братья сформировали мультидисциплинарную команду: один из них был математиком, другой – астрономом, а третий – инженером.

[ + – ] За три с половиной века своего существования Дом мудрости населял ряд одаренных мыслителей Фото: wikimedia

Они переводили произведения с других языков на арабский, спонсировали других переводчиков и вкладывали деньги в покупку редких рукописей. Они также занимались политикой и развитием городской инфраструктуры, а также были талантливыми музыкантами.

Но, пожалуй, самый важный их вклад – создание автоматических машин или автоматов. В одном из их работ, опубликованном в 850 году н. е. "Книге гениальных устройств", описываются машины, служившие предшественниками современных роботов.

Эти автоматы включали механические музыкальные инструменты и самоиграющего робота-флейтиста с паровым двигателем. Теун Кэтсиер из Амстердамского университета считает этого механического музыканта первой в мире программируемой машиной.

Блестящие эрудиты

Еще одним ученым тогдашнего Дома мудрости был Мухаммед ибн Муса аль-Хорезми, чье имя вдохновило на создание термина, который мы регулярно используем: "алгоритм".

На самом деле его наследие двойное, поскольку термин "алгебра" также происходит от названия одной из его книг "Китаб аль-Джебр", или "Книга завершения".

Это была одна из первых (если не первая) в мире публикаций алгебраических правил. Он также внес важный вклад в географию и астрономию.

[ + – ] "Китаб аль-Джебр" была одной из первых (если не первой) в мире публикаций алгебраических правил Фото: Wikimedia Commons

Аль-Хорезми тесно сотрудничал с аль-Кинди, также известным под своим латинизированным именем Алкиндус.

Аль-Кинди был аббасидским эрудитом. Он был гражданином Империи Аббасидов, охватывавшей арабоязычный мир от современного Пакистана до Туниса и от Черного моря до Индийского океана. Он занимался математикой, исследовал криптоанализ и был пионером в теории музыки, соединившего аристотелевскую философию с исламской теологией.

Аль-Кинди принадлежит заслуга в ознакомлении своих коллег и сверстников в арабоязычном мире с индийскими числами. Вместе с аль-Хорезми он разработал арабские цифры, которыми все мы используем сегодня (т.е. цифры 0-9).

Он также является автором старейшей известной книги по криптоанализу и, как известно, использовал статистическое заключение (тип анализа данных). Статистик Лайл Брумеллинг описывает это как один из самых ранних известных примеров обоих этих методов.

Личная библиотека аль-Кинди была настолько величественной, что братья Бану Муса, очевидно, из ревности сговорились избить его, выселить из Дома мудрости, а его библиотеку конфисковать и забрать себе.

Исчез бесследно

После веков содействия интеллектуальной мысли и техническому развитию Дом мудрости разрушили монголы во время осады Багдада в 1258 году, не оставив почти никаких следов.

[ + – ] Дом мудрости разрушили монголы во время осады Багдада в 1258 году, не оставив почти никаких следов Фото: Bibliothèque nationale de France. Département des Manuscrits. Supplément Persan 1113

Отсутствие археологических доказательств даже заставило некоторых исследователей подвергнуть сомнению само его существование, или предположить, что он существовал не столько как место, сколько как состояние души.

В своей книге "Греческая мысль, арабская культура" Димитри Гутас предполагает, что Дом мудрости можно, в лучшем случае, романтизировать как "идеализированный национальный архив". Но такой взгляд оспаривает рецензия на издание исламоведа Хоссейн Камали.

Впрочем, даже Гутас соглашается, что между 800 и 1000 н. э. на Ближнем Востоке существовало масштабное переводческое движение, приведшее к всестороннему и систематическому переводу греческих нелитературных произведений на арабский язык. Переводчики были в большом почете, а социальный престиж присуждался не только им, но и элите, помогавшей финансировать их деятельность.

Как заключает известный научный коммуникатор и физик-теоретик Джим аль-Халили в своей книге "Первооткрыватели":

"Действительно существовало учреждение, известное как Дом мудрости […], резко расширившее свои масштабы из простой дворцовой библиотеки […] и ставшее центром оригинальных научных исследований".

Иными словами, Дом мудрости мог быть небольшим помещением, но позволившим культуру получения междисциплинарных знаний в богатой и динамичной среде. Его наследие и вклад в современные исследования очевидны.

Пример для настоящего

[ + – ] Одна из древнейших карт русла реки Нил, созданная аль-Хорезми Фото: Wiki Commons

Хотя мы многого не знаем о Доме мудрости, одно кажется очевидным: его создание обусловлено осознанием богатства идей, которые могут появиться в динамичной, многопрофильной среде.

Одним из ключей к его успеху была постоянная финансовая поддержка со стороны разных халифов, являвшихся политическими и религиозными лидерами исламских государств, известных как халифаты. Иными словами, ученые были сосредоточены именно на обучении, а не на поисках финансирования, в отличие от Кремниевой долины ХХ века.

Кроме того, все способы получения знаний одинаково уважались, вознаграждались и поощрялись, что приводило к социальной стабильности и процветанию.

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