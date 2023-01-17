Святыня властителя мировых вод. Ученые могли найти давно утраченный храм, описанный еще 2 тыс. лет назад

Найденное святилище соответствует античному описанию места, посвященного мифологическому богу моря

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Годы истории скрыли храм в регионе Пелопоннес на юге Греции. Сейчас его раскапывают и изучают археологи, и это может быть не просто старая античная святыня, а давно утраченный храм Посейдона, мифологического бога моря, пишет CNET.

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Греческий историк и географ, живший около 2 тыс. лет назад, писал о выдающемся храме Посейдона в именно том месте, где исследователи нашли святыню. В Майнцском университете (Германия) заявили, что команда исследователей "раскопала остатки раннего храмового сооружения, расположенного в пределах святилища Посейдона и, вполне возможно, оно посвящено самому божеству".

Само здание расположено в прибрежной зоне, которая когда-то была домом для античного поселения. Ученые изучают историю изменения уровня моря и прибрежных изменений, раскрывая историю многочисленных цунами в течение длительного периода времени. Впервые об остатках сооружения стало известно в 2021 году. Тогда при раскопках и удалось обнаружить храм.

[ + – ] Часть мраморного ритуального водного бассейна помогла подтвердить возраст возможного места находки святилища Посейдона в Греции Фото: Birgitta Eder/Athens Branch of the Austrian Archaeological Institute

"Расположение этого священного места соответствует деталям, описанным Страбоном в его трудах", — рассказала археолог из Австрийского археологического института Бригитта Эдер.

История экстремальных морских волн в этом районе может быть связана с важностью этого места как места поклонения. Вероятно, его выбрали неспроста, но именно из-за этих явлений здесь расположен храм Посейдона. Ведь бога-владыку мировых вод, одного из сильнейших среди пантеона, древние люди считали ответственным за землетрясения и цунами.

Чтобы подтвердить, что найденный храм и святилище Посейдона, может потребоваться время. Исследователи приступили к многолетнему исследованию сооружения, ширина которого составляет около 9,4 метра. Им уже удалось обнаружить один интригующий предмет: часть мраморного периферийного периметра ритуального водного бассейна.

Ранее Фокус писал об уникальном древнем храме в заливе Поццуоли на противоположной стороне древнего "Города грехов".