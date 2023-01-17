Святиня володаря світових вод. Вчені могли відшукати давно втрачений храм, описаний ще 2 тис. років тому

Знайдене святилище відповідає античному опису місця, присвяченого міфологічному богу моря

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Роки історії приховали храм в регіоні Пелопоннес на півдні Греції. Зараз його розкопують і вивчають археологи, і це може бути не просто якась стара антична святиня, а давно втрачений храм Посейдона, міфологічного бога моря, пише CNET.

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Грецький історик та географ, який жив близько 2 тис. років тому, писав про визначний храм Посейдона в саме тому місці, де дослідники знайшли святиню. В Майнцському університеті (Німеччина) заявили, що команда дослідників "розкопала залишки ранньої храмової споруди, розташованої в межах святилища Посейдона і, цілком можливо, вона присвячена самому божеству".

Сама споруда розташована в прибережній зоні, що колись була домом для античного поселення. Вчені вивчають історію зміни рівня моря та прибережних змін, розкриваючи історію численних цунамі протягом тривалого періоду часу. Вперше про залишки споруди стало відомо у 2021 році. Тоді під час розкопок і вдалося виявити храм.

[ + – ] Частина мармурового ритуального водного басейну допомогла підтвердити вік можливого місця знахідки святилища Посейдона в Греції Фото: Birgitta Eder/Athens Branch of the Austrian Archaeological Institute

"Розташування цього священного місця відповідає деталям, описаним Страбоном у його працях", — розповіла археологиня з Австрійського археологічного інституту Бріґітта Едер.

Історія екстремальних морських хвиль у цьому районі може бути пов'язана з важливістю цього місця як місця поклоніння. Ймовірно, його вибрали неспроста, але саме через ці явища тут і розташований храм Посейдона. Адже бога-володаря світових вод, одного з найсильніших серед пантеону, древні люди вважали відповідальним за землетруси і цунамі.

Щоб підтвердити, що знайдений храм і є святилищем Посейдона, може знадобитися час. Дослідники приступили до багаторічного дослідження споруди, ширина якої становить близько 9,4 метра. Їм вже вдалося знайти один гостроцікавий предмет: частину мармурового периферійного периметра ритуального водного басейну.

Раніше Фокус писав про унікальний стародавній храм в затоці Поццуолі на протилежному боці стародавнього "Міста гріхів".