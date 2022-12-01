Підводні археологи знайшли унікальний стародавній храм біля "Лас-Вегаса Римської імперії" (фото)

Перші ознаки присутності під водою загубленого храму стали спливати ще у XVIII столітті. Пірнальники час від часу діставали вівтар і деякі інші елементи з написами, присвяченими богу Дусаресу.

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Затоплений храм, який збудували приблизно 2000 років тому, виявили в затоці Поццуолі на протилежному боці стародавнього "Міста гріхів". Про це повідомляє Newsweek.

Стародавнє місто, яке називалося Байї, було гральною зоною для римської еліти в період розквіту імперії. Заможні римляни, серед інших, імператори Юлій Цезар, Нерон і Адріан зводили на цьому місці розкішні вілли.

Філософ-стоїк Сенека, який побував у цьому місті, писав, що місто перетворилося на притулок пороку, і радив його уникати.

У своєму листі філософ говорив про п'яних людей, які вештаються місцевим пляжем, і жваві святкування на човнах.

Але зрештою місто затопило через те, що архітектори обрали невдале місце для його будівництва. Через вулканічну активність у затоці Поццуолі місто поступово йшло під воду.

[ + – ] Вид на затоку Поццуолі

Зараз Байї, що затонуло, перетворили на підземний археологічний парк, тут можна знайти безліч статуй, вілл і мозаїк.

Проте донедавна давньоримське поселення Путеоли (поряд із сучасним містом Поццуолі), що розташовувалося на протилежному боці затоки, залишалося мало дослідженим. Археологи вважають цю місцевість дуже цікавою для досліджень. Римляни заснували його в 194 році до н.е. на місці давньогрецької колонії. Вони скористалися перевагою природного зміцнення та побудували комерційну гавань.

За словами Мішеля Стефаніла, археологи тут мають величезне поле для досліджень.

"У нас є величезна підводна ділянка протяжністю до 2 км вздовж берегової лінії. І всі споруди, пов'язані з комерційною римською бухтою. Але практично все це не висвітлювалося", — пояснив археолог зі Scuola Superiore Meridionale в Неаполі.

[ + – ] Зйомка денного храму

Із минулого року дослідники вивчають цю територію, добре, що води стали чистими через те, що з берегового району прибрали всю сучасну промисловість, яка тут розміщувалася раніше.

Наразі археологи планують створити докладну карту місцевості й підводних структур. Для цієї мети використовуються дрони та знімки у високій роздільній здатності.

[ + – ] Вівтар Набатінов

Загублений храм набатеїв

Однією з найцікавіших знахідок став загублений храм, який століттями залишався під водою. Його побудувало плем'я набатеїв, вихідців із Західної Азії. Насамперед ці люди населяли північну частину Аравійського півострова й території Левант (частина сучасного Близького Сходу). Набатеї були торговцями, які продавали ладан, спеції та інші товари.

Перші ознаки присутності під водою стародавнього храму почали випливати ще у XVIII столітті. Пірнальники час від часу діставали то вівтар, то деякі інші частини храму з написами, присвяченими богу Дусаресу. У період 60-80 років минулого століття пірнальники-аматори знаходили мармурові плити з написами й інші вівтарі.

За словами Стефаніла, дослідники не знають точного місця розташування перших знахідок. Але відомо, що мародери перемістили один із його артефактів, а деякі з них кріпилися на стінах.

Під час досліджень цього року археологи за допомогою нової карти затопленої області змогли встановити місцезнаходження храму.

Це унікальний храм, оскільки він єдиний із відомих набатейських храмів Римської імперії за межами поселень племені.

Знаходження храму й інші зібрані докази допомогли окреслити картину мультикультурної торгової мережі. Поццуолі було її центром, який приваблював торговців із усього Середземномор'я.

Нагадаємо, що в китайській річці археологи виявили затонулий корабель, який вважається єдиним у своєму роді. Вік артефакту оцінюють у понад 150 років.

Раніше Фокус розбирався в тому, який вантаж знайшли археологи на 600-річному кораблі, що затонув, пливучи з Гданська в Брюгге.