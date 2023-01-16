Талантливые имитаторы. Во Вселенной могут таиться звезды, которые притворяются черными дырами

Новое исследование предполагает, что гипотетические звезды могут быть самыми плотными из существующих объектами во Вселенной, которые не превращаются в полноценные черные дыры.

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Согласно новой теории неуловимые гипотетические звезды могут быть похожими на черную дыру и даже иметь свойства черной дыры. Но у этого объекта нет горизонта событий, то есть того предела, преодолев который даже свет не может покинуть черную дыру. Но гравитационное притяжение этих звезд можно преодолеть, если приложить немало усилий, пишет Live Science.

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Еще никто и никогда не находил в космосе самый плотный объект, который может существовать во Вселенной, и при этом который не превращается в черную дыру. Этот гипотетический объект получил название звезда Бухдаля и многие ученые даже спорят о том могут ли они существовать. Но индийский физик Нареш Дадхич, возможно, открыл новое свойство звезд Бухдаля, которое могло бы помочь ответить вопрос, существуют ли они вообще.

Черные дыры, белые карлики и нейтронные звезды

Сейчас астрономы знают о том, как формируются черные дыры. Они появляются в результате смерти огромных звезд, когда те теряют свой внешний слой в результате взрыва, а их ядро сильно сжимается до бесконечности. Но астрономы до сих пор не знаю, насколько сильно может сжаться такое ядро звезды для того, чтобы не превратиться в черную дыру. Сейчас известно, что некоторые звезды превращаются в белых карликов или в нейтронные звезды, а не в черные дыры. При этом первые имеют размеры нашей Земли, а последние имеют размер небольшого города. Но существует ли еще меньший объект, который несмотря на высочайшую плотность не превращается в черную дыру? На этот вопрос существуют лишь теоретические ответы, и они как раз приводят к тому, что возможно в космосе существуют так называемые звезды Бухдаля.

[ + – ] Сейчас известно, что некоторые звезды превращаются в белых карликов или в нейтронные звезды, а не в черные дыры. При этом первые имеют размеры нашей Земли, а последние имеют размер небольшого города Фото: ESO

Имитаторы черных дыр

Еще в 1959 году физик Ганс Адольф Бухдаль изучал то, как может вести себя максимально сжатая звезда, которая в результате представляет собой идеальный сферический сгусток вещества. Ученые предположил, что сжатие такой звезды будет происходить до определенного предела, что не позволит ей превратиться в черную дыру и в то же время позволит ей существовать во Вселенной. Таким образом получается самый плотный объект в космосе, который не превратился в черную дыру. Но если сжатие будет происходить и дальше, то будет преодолен этот предел и объект станет черной дырой.

Многие теоретики пытаются понять, как можно обнаружить этот гипотетический объект, который получил название звезда Бухдаля. Среди них и индийский физик Нареш Дадхич. Ученый называет эти неуловимые звезды, которые еще никто не обнаружил, имитаторами черных дыр, потому как они имеют схожие с черными дырами свойства.

[ + – ] Многие теоретики пытаются понять, как можно обнаружить этот гипотетический объект, который получил название звезда Бухдаля. Среди них и индийский физик Нареш Дадхич. Ученый называет эти неуловимые звезды, которые еще никто не обнаружил, имитаторами черных дыр, потому как они имеют схожие с черными дырами свойства Фото: NASA

Особенность звезды Будхаля

В рамках своего исследования Дадхич изучил, что может происходить с энергией гипотетической звезды, когда она начинает сжиматься в звезду Бухдаля. Ученый считает, что когда звезда во время сжатия приближается к пределу Будхаля, то появляется знакомое ученым соотношение количества энергии — полная кинетическая энергия равняется половине потенциальной энергии. Это соотношение применимо ко многим ситуациям в астрономии, когда сила гравитации находится в равновесии с другими силами. Это означает, что звезда Бухдаля теоретически может существовать как стабильный объект с известными, хорошо изученными свойствами.

Дадхич считает, что эти имитаторы черных дыр не имеют горизонта событий, а значит с их помощью можно узнать, что теоретически происходит внутри полноценных черных дыр.

"Горизонт событий черной дыры не дает нам узнать, что находится у нее внутри. Но если изучить звезду Бухдаля и понять ее строение, то можно будет узнать, на что похоже внутренне строение черной дыры", — говорит Дадхич.

Но теперь осталось только обнаружить звезду Бухдаля. Но пока ученым неизвестен такой механизм сжатия материи, который мог бы привести к ее появлению. Дадхич считает, что если выяснить новые свойства этих гипотетических объектов, то может дать подсказки к тому, как их найти.

Фокус уже писал о том, что космический телескоп Хаббл увидел, как черная дыра "съедает" звезду и превращает ее в пончик. Ученые создали анимацию, которая объясняет этот процесс.