Клонируем человека. Ученые рассказали, насколько реально создать копию себя

По мере развития науки росла наша способность клонировать и воспроизводить гены, эмбрионы и даже целых млекопитающих. Но насколько мы близки к созданию полной копии члена вашей семьи?

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Весь мир помнит 6LLS, или, более привычно, овечку Долли. Финская овца породы дорсет была первым млекопитающим, клонированным из взрослой соматической клетки, преодолев барьеры науки и доказав, что репродуктивное клонирование возможно. Перед учеными лежал целый мир возможностей. Вскоре как те, кто занимается биотехнологиями, так и те, кто находится за их пределами, возвестили о новой эре человеческих исследований и потенциала — и что может быть лучше, чем начало нового тысячелетия, пишет Express.

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Но всего два года спустя 19 европейских стран согласились запретить клонирование человека после того, как тогдашний президент Франции Жак Ширак призвал к международному полному запрету на эту практику. В основном за этим последовал весь мир, и, хотя впоследствии были проведены некоторые эксперименты, в основном это считалось запретной зоной.

За прошедшие годы наука прошла долгий путь, с доказанными случаями клонирования, и более радикальными заявлениями о полностью клонированных людях. Но где мы находимся сегодня? В мире, граничащем с научной фантастикой?

Не только один тип клонирования

Популярная культура многих привела к мысли, что клонирование означает создание точной копии человека. Почти каждый год в кинотеатры попадает фильм, который так или иначе отображает надуманную идею клонирования: "Парк Юрского периода", "Логан", "6-й день". Все они представляют нам совершенную форму или, по крайней мере, идеал того, что влечет за собой клонирование человека. Но они не были далеко от истины.

Хотя клонирование человека технически возможно, это не единственная и не наиболее логичная практика клонирования. Существует три типа клонирования:

Клонирование генов (также известное как клонирование ДНК);

Репродуктивное клонирование (производит копии целых млекопитающих, таких как Долли);

Терапевтическое клонирование (производство эмбриональных стволовых клеток, наиболее распространенный тип клонирования).

Существует несколько утверждений разных людей о репродуктивном клонировании, но в основном они исходят из сомнительных, а позже опровергнутых источников. Лучшее, пожалуй, появилось в 2002 году от компании Clonaid, которая связана с религиозным движением нового века Раэлизм. Тогда французский химик Брижит Буасселье заявила, что клонировала первого в истории человеческого ребенка Еву, но отказалась представить ребенка ученым для изучения.

[ + – ] Пять клонированных макак в исследовательском институте в Шанхае, 2019 г. Фото: Getty Images

"Это полная ерунда", — сказал профессор Мэтью Кобб, зоолог из Манчестерского университета, когда его спросили о Еве. "Было огромное волнение после овечки Долли. Но стоит только оглянуться вокруг и подумать, подожди минутку, что случилось? Все были очень взволнованы. А потом… ничего не произошло.

Профессор Кобб, много писавший о генетике и людях, "играющих в Бога", сказал, что существует слишком много "технических трудностей", связанных с клонированием человека, не в последнюю очередь с "безопасной работой".

"Причина, по которой ничего не произошло, заключается в том, что это невероятно сложно сделать с млекопитающими", — сказал он.

"Самый большой и самый важный вопрос, который, кажется, никто не задает, это почему? Почему мы хотим это сделать? И каковы последствия для здоровья того, что вы создаете, что бы вы ни создавали, будь то млекопитающее, примат или человек? На данный момент мы не знаем".

Мы не знаем, что может случиться у людей, но мы знаем, что случилось с Долли и ее клонированным отпрыском. В то время как Долли умерла преждевременно из-за опухоли легких, большинство из ягнят, которые были клонированы от нее, продолжали жить здоровой, нормальной жизнью.

Но чтобы получить Долли из клетки молочной железы ученым понадобилось 277 попыток. Утверждалось, что сделать это с человеком было бы не этично ни с каких сторон.

И здесь в игру вступают морально-этические соображения: насколько этично производить на свет кого-то, кто был клонирован от другого человека? Какое место этот человек мог бы занять в обществе? Что бы они почувствовали, узнав об истории своего сотворения?

Распространенное заблуждение, связанное с клонированием человека, состоит в том, что клон появится точно таким же, как человек, из которого он был клонирован. Это не правда. Ему предстоит родиться, вырасти, пережить испытания и невзгоды детства, отрочества, взрослой жизни. Он будет выглядеть как человек, из которого он были клонированы, как близнец, но его мысли, чувства, личность и вкусы будут полностью отличаться от их "хозяина".

"Как бы вы себя чувствовали, если бы это случилось с вами?", — спросил профессор Кобб. Если бы вам сообщили, что единственная причина, по которой вы существуете, — это спасение жизни брата или сестры, или исполнение желаний ваших родителей, или клона-хозяина".

Это вещи, которые на самом деле не рассматривались в практическом применении, и поэтому частично объясняют, почему со времен Долли не было никакого прогресса.

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